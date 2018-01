Les pantoufles autonomes Nissan dans l'auberge : les clients y prendront leur pied







Découvrez au ProPILOT Park Ryokan l'hospitalité japonaise traditionnelle avec un brin de technicité

YOKOHAMA, Japon, le 25 janvier 2018 /CNW/ -- Mariant le summum de l'hospitalité traditionnelle et la technologie de conduite autonome de Nissan, une cohabitation harmonieuse, une auberge japonaise offre à ses clients des commodités inhabituelles : pantoufles, tables et coussins de sol qui se rangent tous seuls.

À première vue, le ProPILOT Park Ryokan ressemble à n'importe quelle auberge japonaise traditionnelle, ou ryokan. Les pantoufles sont soigneusement alignées au foyer, où les invités enlèvent leurs chaussures. Les chambres à tatami sont meublées de tables basses et de coussins de sol pour s'asseoir.

Ce qui distingue ce ryokan des autres, c'est que les pantoufles, les tables et les coussins sont équipés d'une version spéciale de ProPILOT Park, la technologie de stationnement autonome de Nissan. Lorsqu'ils ne sont plus utilisés, ils vont se ranger à leur place, automatiquement, sur simple pression d'un bouton.

Introduite dans la toute nouvelle Nissan LEAF lancée au Japon en octobre 2017, ProPILOT Park détecte les objets environnants et permet aux automobilistes de stationner automatiquement le véhicule dans une place sélectionnée en appuyant sur un bouton. La même technologie est utilisée dans les installations de l'auberge (ProPILOT Park Ryokan), à titre de démonstration, pour divertir les clients et réduire la charge de travail du personnel.

Comment bénéficier d'une expérience au ProPILOT Park Ryokan

Nissan offrira à un couple voyageur chanceux une nuit gratuite au ProPILOT Park Ryokan situé à Hakone, au Japon. Pour courir sa chance de gagner, les personnes intéressées doivent publier un message sur Twitter, aux mots-dièse #PPPRyokan et #wanttostay, entre le 25 janvier et le 10 février.

Les visiteurs de la Galerie Nissan au siège mondial à Yokohama (Nissan Global Headquarters Gallery) peuvent également faire l'expérience du ryokan ProPILOT en essayant au stand d'exposition dédié à cette fin, ouvert de 10h00 à 20h00, du 1er au 4 février, les pantoufles autonomes, qui se rangent toutes seules. La galerie est domiciliée au 1-1-1 Takashima, Nishi-ku, à Yokohama.

Une vidéo du ProPILOT Park Ryokan peut être visionnée sur le canal YouTube de Nissan à l'adresse :

https://youtu.be/tazFfEP_NcY

Pour en savoir plus sur le ProPILOT Park Ryokan, rendez-vous sur le site officiel du constructeur.

