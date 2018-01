iPoint s'empare du leader de l'industrie en matière d'évaluation de cycle de vie et de comptabilité analytique des flux de matières







REUTLINGEN, Allemagne, January 25, 2018 /PRNewswire/ --

Cette entreprise de logiciels, basée à Reutlingen, élargit son portefeuille d'économie circulaire aux solutions d'ACV et de MFCA

iPoint-systems poursuit sa trajectoire de croissance. Depuis décembre 2017, ifu Institute for Environmental IT Hamburg est une filiale en propriété exclusive du groupe iPoint. L'entreprise de logiciels et de conseil basée à Reutlingen en Allemagne élargit ainsi son portefeuille de solutions dans le domaine de l'analyse du cycle de vie et de la comptabilité analytique des flux de matières.

L'Institute for Environmental IT accompagne les entreprises sur la voie de la production durable depuis 1992 pour leur permettre d'accroître leur compétitivité. L'entreprise basée à Hambourg propose des logiciels et des services dans les domaines de l'analyse du cycle de vie, de la gestion des flux de matières et de la comptabilité analytique des flux de matières, de l'efficacité en matière d'énergie et de ressources, d'empreinte carbone et écologique ainsi que des produits durables et des chaînes de création de valeur.

« Nous sommes très heureux d'être en mesure de mettre sous notre ombrelle les solutions réputées de l'ifu Institute for Environmental IT Hamburg », a déclaré Jörg Walden, fondateur et PDG d'iPoint-systems GmbH. « Cette expansion du portefeuille de solutions d'iPoint est une étape importante dans la réalisation de notre vision de bâtir une plateforme numérique intégrée pour l'économie circulaire. L'ifu Institute for Environmental IT Hamburg apporte également une expertise intersectorielle et un précieux réseau de clients et de recherche au groupe iPoint. »

Jan Hedemann, directeur général d'ifu, souligne : « Ensemble, nous avons 40 ans d'histoire jalonnée de réussite avec des solutions leaders sur le marché. À l'avenir, nous voulons les développer davantage pour le bénéfice de nos clients, mais également dans le cadre de coopérations de recherche éprouvées. »

iPoint et ifu coopèrent depuis 2013 dans le projet de recherche « MultiMaK » qui vise à développer des outils de conception et d'évaluation de composants automobiles de construction légère multi-matériaux écologiquement optimisés pour la production de masse. Initié en 2017, le projet « Live LCA [ACV en temps réel] » est également une coopération avec d'autres partenaires de l'industrie et de la recherche. L'objectif est de développer une solution logicielle permettant aux entreprises de combiner les données de consommation de matériaux et d'énergie disponibles pour le calcul en direct de l'ACV et du MFCA, afin de réduire les coûts des DEP (Déclarations environnementales de produit) et des ACV de 90 %.

À propos d'iPoint

iPoint-systems est un fournisseur de logiciels et prestataire de conseils de premier plan pour la durabilité ainsi que la conformité environnementale et sociale des produits. Plus de 50 000 entreprises dans le monde entier s'appuient sur iPoint pour gérer, tracer, analyser et émettre des rapports sur le réseau complet de création de valeur. Les logiciels et services de conseil d'iPoint vous soutiennent pour respecter et anticiper les exigences et les réglementations, telles que REACH, RoHS, WEEE, ELV, EHS, les lois liées aux minéraux de conflits et d'esclavage moderne, ainsi que d'autres développements de tendance et défis régissant les produits, la chaîne d'approvisionnement et la direction de l'entreprise. La perspective circulaire et holistique d'iPoint englobe un procédé de gestion du cycle de vie du système numérique et continu, assurant à la fois le respect des lois et la durabilité des produits, des chaînes de valeur et des marques. Renseignements complémentaires : http://www.ipoint-systems.com et http://www.ifu.com

Contact auprès de la presse

Dr. Katie Boehme, iPoint-systems gmbh, directrice des communications d'entreprise et des relations publiques

+49(0)7121-1-44-89-60, katie.boehme@ipoint-systems.com .

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 17:35 et diffusé par :