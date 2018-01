Montréal durable 2016-2020 - L'Accélérateur Montréal durable facilitera la collaboration et l'atteinte des objectifs







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - M. Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif responsable de l'environnement et du développement durable, participe aujourd'hui au lancement de l'Accélérateur Montréal durable, en compagnie de M. Richard Deschamps, président de Concertation Montréal.

« Résolument tournée vers l'avenir, la Ville de Montréal s'est engagée il y a plus de dix ans dans la voie du développement durable, en collaboration avec la collectivité montréalaise. Pour atteindre les objectifs que la Ville s'est fixée, la concertation des partenaires est essentielle. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et l'Accélérateur Montréal durable permettra de faciliter cette collaboration, dans l'objectif de faire de Montréal une ville verte, de mobilité durable, avec des quartiers où il fait bon vivre », a expliqué M. Parenteau.

L'Accélérateur permettra de faciliter la réalisation des engagements de développement durable des organisations partenaires du Plan Montréal durable 2016-2020. Il vise notamment à accompagner les partenaires dans l'identification de leurs besoins et la définition de leurs engagements, à activer les réflexions quant aux solutions et à développer des outils pour mettre en oeuvre les engagements. Également, il permettra de mettre en relation les partenaires avec des ressources pertinentes pouvant faciliter le passage à l'action et à tenir des activités qui favorisent le réseautage entre les partenaires.

« C'est un moyen concret pour aider les partenaires du développement durable de réaliser les actions du Plan Montréal durable. Je tiens à remercier les partenaires pour leur implication et à saluer le travail de Concertation Montréal et de la Ville de Montréal dans le lancement de l'Accélérateur », a commenté M. Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif responsable de l'environnement et du développement durable.

« Propulsé par l'expertise de Concertation Montréal, l'Accélérateur mobilise les partenaires dans l'action, et ce, afin d'augmenter les réalisations et les projets, de multiplier les expériences et les collaborations entre les acteurs, et d'enrichir notre écosystème Montréal durable. Inspirer, créer, outiller, connecter et faire rayonner : voici la mission que s'est donnée notre équipe pour aider les partenaires dans la mise en oeuvre de leurs engagements. Nous invitons les organisations à nous contacter dès aujourd'hui », a mentionné M. Richard Deschamps, président de Concertation Montréal.

L'ensemble des organisations partenaires peut solliciter l'aide de l'Accélérateur Montréal durable 2016-2020, à tout moment dans le processus de mise en oeuvre, que ce soit pour développer, amorcer, réaliser ou bonifier leurs engagements.

Montréal durable 2016-2020

Le succès de la démarche montréalaise de développement durable repose sur la mobilisation et l'engagement de la collectivité et de l'administration municipale, pour créer le Montréal durable auquel nous aspirons. Montréal durable 2016-2020 compte actuellement près de 200 organisations partenaires.

Pour consulter le Plan Montréal durable 2016-2020 et devenir partenaire ou pour plus d'information sur les initiatives de la Ville de Montréal en matière de développement durable visitez la section Développement durable du site web de la ville de Montréal : ville.montreal.qc.ca.

