Entente pour Hydro-Québec au Massachusetts : Excellente nouvelle pour le développement économique et la filière hydroélectrique







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La sélection aujourd'hui d'Hydro-Québec pour l'important contrat d'électricité à long terme pour le projet Northern Pass Transmission, est une excellente nouvelle selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Ce projet permettra à la société d'État de développer ses exportations, au bénéfice de la société québécoise, tout en démontrant une fois de plus, son expertise dans les énergies renouvelables.

« Le Québec produit une énergie propre à un coût des plus compétitifs que nous devons commercialiser. La création de richesses liée aux exportations d'électricité offre des opportunités considérables, et ce, au profit de notre développement économique. La ratification éventuelle de ce contrat aidera Hydro-Québec à atteindre les cibles ambitieuses qu'elle s'est fixées au sein de son plan stratégique », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, cette entente sera une fois de plus, avantageuse des deux côtés de la frontière. Hydro-Québec a démontré au fil des années que leurs exportations d'électricité rapportaient considérablement aux États de la Nouvelle-Angleterre sur le plan financier certes, mais également sur le plan environnemental.

Vitrine exceptionnelle pour l'expertise québécoise dans les énergies propres

« Notre renommée en matière d'hydroélectricité est une des nombreuses forces du Québec. Le nord-est des États-Unis bénéficie considérablement de cette expertise grâce aux bassins hydroélectriques d'Hydro-Québec permettant de fournir une électricité propre, à bon marché et disponible rapidement au besoin », a conclu Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 18:01 et diffusé par :