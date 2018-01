Prometic tiendra une conférence avec des principaux leaders d'opinion au sujet de traitements innovateurs pour la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)







LAVAL, QC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (Prometic) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une conférence avec des principaux leaders d'opinion au sujet de traitements innovateurs pour la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) le mercredi 31 janvier à New York.

La conférence fera l'objet de présentations par les leaders d'opinion suivants, soit Martin Kolb, MD, PhD, Université McMaster (Hamilton, ON) et Gerard Criner, MD, Temple University, (Philadelphie, PA) qui discuteront de l'éventail des traitements actuellement disponibles ainsi que des besoins médicaux non comblés pour le traitement des patients souffrant de FPI. Les deux (2) leaders d'opinion seront disponibles pour répondre aux questions après la conférence.

L'équipe de direction de Prometic donnera un aperçu clinique de ses deux (2) actifs cliniques présentement en étapes avancées ciblant la FPI : PBI-4050 et le plasminogène (RyplazimMD), les deux (2) ayant obtenu de la FDA une désignation de médicament orphelin pour la FPI. Le PBI-4050 débutera sous peu une étude clinique pivot de phase 3. Le RyplazimMD fait présentement l'objet d'une révision réglementaire (BLA) pour la déficience congénitale en plasminogène et sera évalué afin d'aider lors d'épisodes d'exacerbations aiguës durant lesquelles les patients FPI accumulent des membranes hyalines dans les poumons contribuant ainsi à une perte supplémentaire significative de capacité pulmonaire.

Dr Martin Kolb est professeur au Moran Campbell et Président de la Chaire en médecine respiratoire et Directeur de la division respiratoire du département de médecine de l'Université McMaster de Hamilton, Ontario. Il est également Directeur de la recherche de l'Institut Firestone de l'Université McMaster et du St-Joseph Healthcare de Hamilton. Dr Kolb fournit des soins tertiaires dans la maladie pulmonaire interstitielle dans sa clinique spécialisée et pratique également en pneumologie générale. Il fait partie du personnel médical au St-Joseph Healthcare de Hamilton pour la médecine interne générale et respiratoire.

Le principal domaine de recherche du Dr Kolb est centralisé sur les mécanismes des lésions aux poumons, réparation et fibrose, particulièrement dans la Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI). Il a beaucoup d'intérêt dans la croissance du facteur biologique (ex. TGF? and IL-1), la matrice extracellulaire, la cellule souche mésenchymateuse progénitrice (cellule souche mésenchymateuse et fibrocytes).

De plus, Dr Kolb dirige les activités de développement de biomarqueurs pour la fibrose pulmonaire et il participe comme investigateur principal et membre du Comité directeur dans plusieurs essais cliniques sur les maladies pulmonaires interstitielles.

Dr Kolb a plus de 130 publications à son actif, évaluées par ses pairs dans le New England Journal of Medicine, le Lancet Respiratory Medicine, le Journal of Clinical Investigation, American Journal of Pathology, l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, le Journal of Immunology, l'European Respiratory Journal et plusieurs autres. Il s'est vu décerner plusieurs récompenses de la fondation des familles Parker B. Francis, le département de Médecin de la McMaster et le New Investigator Award de l'Institut Canadien de recherche sur la santé. Auparavant, il était rédacteur en chef adjoint pour la pneumologie et rédacteur adjoint pour le thorax. Il est aussi un membre permanent du panel de la section de l'étude NIH des lésions pulmonaires, réparation et régénération.

Dr Gerard Criner est professeur et président fondateur du département de la médecine thoracique et chirurgicale de la Lewis Katz School of Medicine au Temple University à Philadelphia, PA, où il a obtenu son diplôme de médecine en 1979. Dr Criner siège sur le conseil d'administration de l'initiative globale pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques et fait office de président du conseil d'administration pour les lignes directrices de l'ACCP pour la prévention des exacerbations aiguës dans les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Il est membre du conseil d'administration de l'initiative globale pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques. En 2013, Dr Criner a été récipiendaire de la récompense de la faculté de recherche Paul W. Eberman de l'Université Temple, Professeur honoraire de l'Université Temple en 2015 et de la récompense émérite de la recherche médicale décernée par le Philadelphia Business Journal en 2016. En tant qu'investigateur principal, Dr Criner a reçu un important financement de recherche et a réalisé des essais cliniques critiques dans les maladies pulmonaires. Ses principales recherches portaient sur les conditions avancées des maladies pulmonaires incluant l'emphysème, la fibrose pulmonaire et la détresse pulmonaire

Dr Criner a publié plus de 360 articles scientifiques, revues and chapitres de livres et plusieurs articles de recherche évalués par ses pairs dans le New England Journal of Medicine, l'American Journal of Respiratory, le Critical Care Medicine (AJRCCM), Chest et le Lancet Respiratory Medicine. Il agit comme éditeur adjoint pour l'AJRCCM et le thorax. Dr Criner a donné des conférences sur la scène nationale et internationale à des réunions et congrès scientifiques.

La conférence est réservée aux investisseurs institutionnels, aux analystes financiers, aux banquiers et aux professionnels en développement des affaires. Veuillez svp réserver d'avance si vous souhaitez assister à la conférence, les places étant limitées. Pour ceux qui ne peuvent être présent en personne, une webdiffusion simultanée et en reprise sera disponible à l'adresse suivante : http://lifesci.rampard.com/20180131/reg.jsp

À propos du PBI-4050

Le PBI-4050 est l'un des médicaments candidats oralement actif avec un profil d'innocuité et une efficacité démontrée dans plusieurs expériences in vivo ciblant la fibrose. La fibrose est un processus complexe par lequel l'inflammation continuelle cause une perte de fonctionnalité chez certains organes vitaux alors que les tissus normaux sont remplacés par des tissus cicatriciels fibreux. Les données concernant la preuve de concept générée jusqu'à présent confirment l'activité anti-fibrotique de nos principaux médicaments candidats dans plusieurs des principaux organes incluant les reins, le coeur, les poumons et le foie. 26 millions de patients aux États-Unis seulement souffrent de maladies rénales chroniques. Les patients ayant de graves maladies rénales (stades 3 et 4) souffrent d'une perte graduelle et accélérée de leurs fonctions rénales (maladies rénales terminales) menant au besoin d'hémodialyse. Les complications cardio-vasculaires pour les patients ayant des maladies rénales terminales et dialysées sont une cause fréquente de décès.

À propos du plasminogène

Le plasminogène est une protéine qui est synthétisée par le foie et qui circule dans le sang. La plasmine provient de l'activation du plasminogène, elle est une composante enzymatique du système fibrinolytique et la principale enzyme impliquée dans la dissolution de caillots et la désobstruction de fibrine extravasée. Le plasminogène est donc fortement impliqué dans la guérison de blessure, migration cellulaire, remodelage des tissus, angiogenèse et embryogenèse.

À propos de Prometic Sciences de la Vie Inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic poursuit activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Prometic offre aussi ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2016, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

