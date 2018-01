CMIG et Sina tiennent un sommet de dirigeants d?entreprises à Davos







Un lauréat du prix Nobel parle de l?économie du bonheur en Chine

DAVOS, Suisse, 25 janvier 2018 /CNW/ - Le 23 janvier, China Minsheng Investment Group (CMIG), conjointement avec Sina, une entreprise chef de file dans le domaine des médias en ligne, ont tenu le sommet de dirigeants d?entreprises de 2018 à Davos, en Suisse. Sir Angus Stewart Deaton, le conseiller en chef de CMIG et le lauréat du prix Nobel de l?économie en 2015, a prononcé un discours liminaire portant sur l?économie chinoise du point de vue de l?économie du bonheur.

Deaton a souligné qu?au cours des 10 dernières années, l?économie de la Chine a connu une croissance accélérée et que le bonheur des résidents a également progressivement augmenté. Entretemps, les plus récentes données Gallup démontrent que la plupart des pays du monde préfèrent le leadership de la Chine à celui de l?Amérique.

Il a également mentionné que la population âgée actuelle de la Chine augmente rapidement et que l?on doit porter attention aux modalités en matière d?hébergement et de soins de santé.

Deaton déclare : « En Chine, la croissance économique a été très rapide, de sorte que les enfants jouissent d?une bien meilleure situation que leurs parents, ce qui leur permet de prendre soin financièrement de leurs parents ou grand-parents, que ce soit pour l?hébergement, le logement et les soins de santé, même lorsqu?ils vivent de façon indépendante. »

« C?est un domaine où CMIG accomplit du bon travail, en étendant le réseau des soins à domicile pour les personnes âgées, et en permettant aux enfants de financer un mode de vie heureux et indépendant pour leurs parents et grands-parents, » ajoute Deaton.

Wang Hui, président de CMIG Futurelife, a présenté sa solution lors du sommet sur les soins pour personnes âgées en Chine - les communautés. Elle explique : « Les communautés, où la plupart des gens passent le plus de temps et qui reflètent le mieux la vie quotidienne des gens, représentent une plateforme importante pour des améliorations au niveau de la consommation. Cependant, les mises à niveau de la consommation et l?innovation commerciale dans les communautés peuvent améliorer directement le bien-être de ses membres. »

CMIG Futurelife, une plateforme essentielle de CMIG pour améliorer le déploiement d?une consommation communautaire et de soins à domicile pour personnes âgées, est la plus grande entreprise de Chine consacrée à la gestion et aux services communautaires. Jusqu?à maintenant, CMIG Futurelife a déjà établi au niveau national un réseau urbain à trois niveaux de soins pour personnes âgées, une plateforme en ligne de soins pour personnes âgées, ainsi qu?une alliance industrielle.

Des entrepreneurs et universitaires, y compris Zhang Yaqin, président de Baidu, Honson To, président de KPMG région de l?Asie-Pacifique et Chine, etc. étaient présents lors du sommet.

CMIG was founded by 59 leading private companies in 2014 with registered capital of 50 billion yuan.

