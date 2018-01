FPI Nexus annonce des changements au sein de son organisation







MONTRÉAL et TORONTO, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui des changements dans sa structure de co-chef de la direction.

Kelly Hanczyk, l'ancien chef de la direction du FPI Edgefront et co-chef de la direction du FPI Nexus, est devenu le chef de la direction du FPI Nexus. Jean Teasdale, l'ancien co-chef de la direction du FPI Nobel et co-chef de la direction du FPI Nexus, quittera le FPI Nexus pour diriger une entreprise immobilière privée de RFA Capital Partners. En attendant la fin de la transition, Jean occupera le poste de chef de l'exploitation et continuera de se concentrer sur la location et la gestion immobilière du portefeuille de Nexus.

« Au nom du conseil des fiduciaires et de tous ceux associés au FPI Nexus, nous voudrions remercier Jean pour son leadership et sa contribution au succès du FPI Nobel et du FPI Nexus, et nous lui souhaitons le meilleur des succès » a déclaré Lorne Jacobson, président du conseil du FPI Nexus. « Jean travaillera avec RFA Capital Partners, un de nos principaux porteurs de parts et partenaires stratégiques, à la croissance d'une de leurs entreprises immobilières privées. Au cours des mois à venir, nous chercherons à ajouter des membres clés à l'équipe Nexus en mettant l'accent sur les opérations afin d'assurer une structure organisationnelle bien adaptée à la taille et à la nature de notre entreprise. »

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 62 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,5 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 88 881 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a environ 5 440 000 parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation.

