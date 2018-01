La Banque Nationale du Canada conclut un programme de rachat d'actions







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce aujourd'hui la conclusion de son programme de rachat d'actions particulier (le « programme »), tel que requis en vertu de l'ordonnance de dispense d'offre publique de rachat émise à la Banque par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le 10 janvier 2018.

En vertu des modalités du programme, sur une base continue entre le 16 janvier 2018 et le 25 janvier 2018, la Banque a racheté des actions ordinaires de la Banque directement d'un tiers, sous réserve de limites de transactions quotidiennes et d'un maximum de 1 500 000 actions ordinaires. Le programme fait partie de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée le 31 mai 2017.

En vertu du programme, la Banque a acheté 1 500 000 actions ordinaires pour un prix d'achat totalisant 90 903 940,00 $. Toutes les actions ordinaires acquises en vertu du programme ont été annulées lors de l'achat par la Banque.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 246 milliards de dollars au 31 octobre 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

