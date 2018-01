Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Miller fera une annonce de financement au nom du ministre Goodale







OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Marc Miller, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce reliée au financement pour la prévention du crime. Après l'annonce, le secrétaire parlementaire Miller répondra aux questions des médias.

Date

Le vendredi 26 janvier 2018

Heure

14 h (HNE)

Lieu

Les YMCA du Québec

1435, rue Drummond

Montréal (Québec)

Les représentants des médias qui désirent être sur place doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'enregistrer et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Les cartes d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 16:05 et diffusé par :