Appel de propositions du Massachusetts - Hydro-Québec sélectionnée en vue d'un contrat historique

MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Massachusetts a annoncé aujourd'hui qu'il retient une proposition d'Hydro-Québec dans le cadre de l'appel de propositions lancé en mars 2017 en vue de l'acquisition d'une grande quantité - 9,45 TWh - d'énergie propre, qui aidera l'État à améliorer la sécurité de son approvisionnement en électricité et à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES). Le projet Northern Pass Transmission, développé en partenariat avec le promoteur Eversource, a été choisi pour fournir une énergie à 100 % hydroélectrique par l'équipe d'évaluation du Massachusetts à la suite d'un processus de sélection hautement compétitif.

« Nous sommes ravis et fiers d'avoir été sélectionnés, a dit Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec. C'est une étape historique qui vient confirmer la grande valeur de notre énergie propre et l'importance de son rôle dans le cadre de la transition énergétique en cours en Nouvelle-Angleterre. Nous sommes confiants que les pourparlers avec le Massachusetts mèneront à la conclusion d'un contrat avantageux de part et d'autre de la frontière. »

Entente historique

Une fois conclu, il s'agira du plus important contrat à long terme d'Hydro-Québec et une source majeure de revenus pour Hydro-Québec.

L'énergie d'Hydro-Québec répond parfaitement aux besoins énergétiques du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre. L'hydroélectricité du Québec fournira dès 2020 un approvisionnement continu, au coût stable, pour environ un million de clients. Ce sera une contribution significative aux efforts de décarbonisation dans le Nord-est américain.

Northern Pass Transmission

La proposition choisie a été développée conjointement par Hydro-Québec et Eversource Energy, des leaders du domaine de l'énergie. Le projet comprend la construction au Québec de l'interconnexion Québec - New Hampshire, une ligne de transport de 1090 MW d'une longueur d'environ 79 km. Cette ligne se prolongera aux États-Unis et permettra de raccorder le poste des Cantons, situé à Val-Joli, au poste de Franklin, dans le sud du New Hampshire.

Hydro-Québec investira plus de 680 millions de dollars pour réaliser la portion québécoise du projet (correspondant à la construction d'une ligne de transport et à l'ajout d'équipements au poste Des Cantons).

« Nous nous réjouissons de la décision annoncée aujourd'hui et apprécions l'excellent travail de l'équipe d'évaluation des propositions du Massachusetts, a affirmé Jim Judge, président et chef de la direction d'Eversource. L'acquisition d'une électricité propre et abordable qui empruntera la ligne Northern Pass Transmission jusqu'au réseau de la Nouvelle-Angleterre dès 2020 se traduira pour les consommateurs du Massachusetts par une réduction des prix de l'énergie, dont ils ont bien besoin, et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Les avantages sur les plans financier et environnemental se feront sentir dans la région pendant des années. »

Prochaines étapes

Les prochaines étapes comprennent l'approbation d'ententes visant la livraison de cette importante quantité d'énergie au cours des 20 prochaines années.

Nous prévoyons commencer la construction de la ligne de l'interconnexion Québec-New Hampshire à l'automne 2018, à la suite de l'obtention de toutes les autorisations des deux côtés de la frontière.

Diversification de l'approvisionnement en énergie du Massachusetts

Les objectifs de l'appel de propositions du Massachusetts découlent de la loi sur la diversité des sources d'énergie (An Act Relative to Energy Diversity) adoptée par l'État en août 2016. Cette loi a également jeté les bases de la transition de la Nouvelle-Angleterre vers les énergies propres à un coût raisonnable. Elle exige que les entreprises d'électricité aient recours à diverses formes d'énergie propre, dont l'hydroélectricité et l'énergie éolienne appuyée par de l'hydroélectricité.

Hydro-Québec invite les médias à une conférence de presse demain, 26 janvier 2018 à 10h00, à son siège social au 75, boul. René-Lévesque Ouest, à Montréal.

