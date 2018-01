Mise au point concernant les services adaptés et le règlement favorisant la réussite







SAINT-GEORGES, QC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Cégep Beauce-Appalaches sent le besoin de réagir à la suite de la médiatisation du cas d'un étudiant qui conteste une suspension reliée à ses résultats académiques. Le Cégep ne commentera pas le cas particulier de cette personne, mais souhaite apporter des précisions sur le Règlement favorisant la réussite et sur les services adaptés qui sont offerts aux étudiants aux prises avec certaines limitations (handicaps physiques, troubles d'attention, dysphasie, etc.).

Les étudiants qui présentent un diagnostic reçoivent les services adaptés en rapport avec leur état. Le Cégep met en place les accommodements requis. Il peut s'agir d'une liseuse grossissante pour les personnes dont la vue est déficiente; d'un interprète pour celles qui ont des problèmes d'audition; d'un horaire allégé; ou d'un temps supplémentaire ou la quiétude d'un local isolé pour faire un examen pour quelqu'un qui présente un déficit d'attention.

Les professionnels du Cégep Beauce-Appalaches analysent la situation pour chacun des cas qui requièrent des services adaptés. Ils établissent, en collaboration avec les étudiants, des plans d'intervention adaptés à leur condition. Un suivi est effectué et les ajustements nécessaires sont apportés. Les professionnels sont disponibles à tout moment pour des rencontres avec les étudiants au gré de leurs besoins. Ils suggèrent aux étudiants les pistes de solution favorisant leur réussite.

Les mesures dont profitent les étudiants des services adaptés les placent dans un environnement de réussite équivalent à celui des autres étudiants du Cégep. Ils sont donc soumis aux mêmes exigences académiques que tous. Voici les grandes lignes de ces exigences :

Un étudiant doit réussir au moins 50 % de ses cours chaque session.





La première fois qu'il échoue plus de 50 % de ses cours en une session, l'étudiant rencontre un conseiller pédagogique qui dresse, avec lui, un plan pour éviter que la situation ne se reproduise.





Si, malgré le plan mis en place, l'étudiant échoue plus de 50 % de ses cours pour une deuxième fois, il écope d'une suspension d'une session.





À son retour après la suspension, s'il échoue une nouvelle fois plus de 50 % de ses cours, il est expulsé.

Il est à noter qu'à chaque moment où le Règlement doit être appliqué, l'étudiant est rencontré afin d'évaluer la situation et de convenir des mesures d'accommodements les plus appropriées.

Les gens qui qualifient le Règlement de « règlement des paresseux » font fausse route. Il arrive à des étudiants qui bénéficient ou non de services adaptés d'enregistrer des échecs à répétition même s'ils mettent tous les efforts nécessaires.

Il faut comprendre que les cégeps ont l'obligation de délivrer des diplômes aux étudiants qui maîtrisent les compétences et répondent aux exigences établies par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est dans ce cadre que les services adaptés sont déployés pour tous nos étudiants nécessitant des besoins particuliers, et ce, dans un souci d'équité et pour favoriser leur réussite.

SOURCE Cegep Beauce-Appalaches

