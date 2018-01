La gamme de fruits et légumes moches Hors-La-Loi honorée au Gala DUX Mieux manger, mieux vivre







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec grande fierté que la gamme de fruits et légumes imparfaits Hors-La-Loi a remporté hier le prix du meilleur produit agricole au Gala DUX Mieux manger, mieux vivre. Cette grande soirée, qui récompense les initiatives alimentaires innovantes, réunissait près de 500 leaders de la communauté alimentaire.

Le prix du meilleur produit agricole soulignait l'audace de la nouvelle gamme de fruits et légumes Hors-La-Loi qui ajoute un choix alimentaire sain et accessible à l'offre actuelle. Hors-La-Loi s'est notamment démarquée dans sa catégorie selon les quatre dimensions de la saine alimentation évaluées, soit santé durable, économique, socioculturelle et accessibilité. Cette reconnaissance vient renforcer la conviction qu'il est possible d'offrir des fruits et légumes frais et nutritifs, près de 30 % moins chers, permettant de réduire le gaspillage alimentaire. Il suffit simplement de se laisser séduire par leur apparence hors norme!

Selon Marie Gosselin, actionnaire et stratège ventes et marketing, « ce succès revient aux producteurs d'ici qui font le choix de démocratiser l'accès à des produits frais de qualité, sains et savoureux, rentabilisant du même coût la majorité de leur récolte et augmentant la consommation de fruits et légumes des Québécois. » Elle rappelle que la gamme de fruits et légumes moches Hors-La-Loi est née du désir d'offrir des produits frais au goût recherché que tous les consommateurs, peu importe leur budget, peuvent mettre dans leur panier d'épicerie. Elle se réjouit de pouvoir dire « mission accomplie! ».

La gamme de fruits et légumes Hors-La-Loi est composée de pommes de terre, de carottes, de poivrons, d'oignons et de pommes en sacs de 907 g à 2,26 kg, ainsi que de concombres et tomates du Québec offerts en vrac, à des prix environ 30 % moins chers que les produits de catégorie numéro 1.

Pour obtenir plus d'informations, visitez le www.horslaloi.ca.

