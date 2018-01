Renforcement des relations et promotion de la recherche menée au Canada auprès des États-Unis







La ministre Duncan rencontre de grands scientifiques et des chefs d'entreprise en Caroline du Nord afin de vanter les mérites associés à l'établissement de liens recherche-entreprises solides dans le cadre d'un ALÉNA modernisé

RALEIGH, NC, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Alors que les négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) battent leur plein cette semaine, la ministre des Sciences du Canada, l'honorable Kirsty Duncan, termine une visite de deux jours à Raleigh, en Caroline du Nord, où elle a fait valoir les mérites d'un ALÉNA modernisé. Pendant sa rencontre avec la Chambre de commerce de la Caroline du Nord, la ministre a souligné le fait que le Canada déploie des efforts considérables pour actualiser ou améliorer l'Accord de manière que les trois partenaires commerciaux y trouvent leur compte.

Le Canada est le partenaire commercial privilégié de la Caroline du Nord. Les échanges commerciaux entre la Caroline du Nord et le Canada génèrent au total plus de 9,7 milliards de dollars d'activité économique. En Caroline du Nord, près de 250 000 emplois dépendent de cette solide relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, des emplois qui contribuent à soutenir une classe moyenne solide et dynamique de part et d'autre de la frontière.

En plus d'appeler à la participation du milieu des affaires, la ministre Duncan a rencontré des personnalités clés des secteurs public et privé, dont le gouverneur de la Caroline du Nord Roy Cooper, le membre du Congrès David Price et Mme Emlyn Koster, directrice du Musée des sciences naturelles de la Caroline du Nord.

Les nombreuses réunions de la ministre avec des membres de la communauté scientifique de la Caroline du Nord lui ont permis de resserrer les liens de recherche entre les établissements universitaires du Canada et des États-Unis. La ministre a aussi de faire ressortir les efforts du gouvernement du Canada en vue d'accroître la participation des femmes et des autres groupes sous-représentés dans le domaine des sciences.

Citations

« Le Canada est le client numéro un de la Caroline du Nord. Nous achetons plus de produits et services de cet État américain que de tout autre pays. L'achat de ces produits donne de la vigueur à l'économie et crée des emplois au nord comme au sud de la frontière. Je crois qu'un ALÉNA modernisé et profitable à tous les partenaires créera de nouvelles possibilités sur les plans de l'économie, de la société, des affaires et de la recherche qui permettront de soutenir les générations à venir. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« Pendant 24 ans, l'ALÉNA a créé des occasions et des emplois et amélioré la qualité de vie des citoyens dans nos deux pays. C'est pourquoi, depuis le début des négociations, le Canada a fait des propositions concrètes sur la façon de moderniser l'ALÉNA au profit des citoyens canadiens, américains et mexicains. Nous nous efforçons de faire de progrès tangibles, et c'est ce que nous entendons aussi faire à Montréal dans les prochains jours. »

-- La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland

Les faits en bref



247 500 emplois en Caroline du Nord dépendent du commerce et des investissements avec le Canada.

La Caroline du Nord a exporté au Canada en 2016 l'équivalent de 1,2 milliard de dollars américains en services.

La Caroline du Nord vend plus de produits au Canada qu'aux deux marchés étrangers les plus importants (le Mexique et la Chine) combinés.

Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière non défendue du monde. Environ 400 000 personnes et l'équivalent de 2,4 milliards de dollars en produits et services traversent cette frontière quotidiennement.

Liens connexes

Accord de libre-échange nord-américain - Resources

Suivez la ministre Duncan sur les médias sociaux.

Twitter : @MindesSciences

Instagram : mindessciences

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 15:59 et diffusé par :