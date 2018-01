Forum économique mondial de Davos - Des rencontres fructueuses et des investissements de plus de 210 millions de dollars confirmés au Québec







DAVOS, Suisse, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, dresse un bilan positif de la mission du Québec au Forum économique mondial de Davos. Au terme de ce dernier, le Québec a attiré des investissements totalisant plus de 210 millions de dollars dans plusieurs secteurs porteurs de l'économie québécoise, en plus de mettre sur pied de nombreux projets et partenariats lors de rencontres avec des dirigeants d'entreprises et des leaders politiques. Rappelons que la ministre était accompagnée du président?directeur général d'Investissement Québec, M. Pierre Gabriel Côté.

Investissements annoncés

Les entreprises Zinc électrolytique du Canada (CEZinc)/Fonds de revenu Noranda, ArcelorMittal Produits longs Canada, Goldcorp et IBM Bromont auront investi un total de 210,4 millions de dollars d'ici 2020 dans différents projets.

Ces investissements sont notamment rendus possibles grâce au Programme de rabais d'électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L », annoncé par le gouvernement du Québec lors du budget 2016?2017.

Rencontres économiques et politiques

La ministre Anglade a eu l'occasion de multiplier les rencontres avec, entre autres, 12 entreprises issues de secteurs variés tels que les mines, les transports, les technologies de l'information et la pharmaceutique. Par ailleurs, elle s'est entretenue avec Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de la Communication de la Suisse, Mme Marie?Gabrielle Ineichen?Fleisch, secrétaire d'État et directrice du Secrétariat d'État à l'Économie de la Suisse, et M. Carlos Moedas, commissaire européen à la Recherche, à l'Innovation et à la Science.

Atelier et panel

Mme Anglade a participé à un panel organisé par le Women Political Leaders et ayant pour thème l'innovation et les technologies (Innovation for Inclusion - embracing technology to create a shared future). Ce panel, qui réunissait des acteurs économiques influents, traitait de l'introduction du numérique et de l'intelligence artificielle dans la société, des défis qu'ils représentent pour les gouvernements ainsi que de leurs répercussions sur la population. La ministre a profité de cette tribune pour partager les actions concrètes menées par le gouvernement du Québec en cette matière.

Elle a aussi eu l'occasion de prendre part à un atelier portant sur les écarts économiques (Solving the Economic Generation Gap). Lors de cet atelier, Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a présenté des pistes de solution pour les décideurs publics, afin d'assurer de meilleures perspectives économiques à l'ensemble de la population.

Citations :

« Je reviens très satisfaite de cette mission. En effet, nous avons atteint nos objectifs, dont le premier est de présenter le Québec comme un endroit de premier plan pour investir ou réinvestir. Nous avons aussi brillamment fait valoir l'expertise des entreprises et des travailleurs québécois lors de nos rencontres avec des dirigeants d'entreprises et des décideurs politiques. Il m'importe enfin de mentionner que, pour la première fois en 47 ans, le Forum économique mondial de Davos était exclusivement présidé par des femmes, ce qui confirme qu'elles jouent un rôle prépondérant sur l'échiquier de la prospérité économique mondiale et en ce qui a trait au passage vers la nouvelle économie du 21e siècle. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le Forum économique mondial de Davos nous aura permis de tenir des rencontres fructueuses et de multiplier les échanges prometteurs avec des représentants d'entreprises étrangères susceptibles d'investir au Québec. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli, et nous entendons travailler à ce que ces échanges portent fruit au cours des mois et des années à venir. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec est présent depuis près de trente ans au Forum économique mondial de Davos . En plus d'accueillir des personnalités politiques et économiques, le forum compte sur la participation d'experts et de représentants de la société civile venus aborder les grands enjeux auxquels sont confrontées les sociétés et les économies du monde entier. Cette 48 e édition avait pour thème Construire un avenir commun dans un monde fracturé.

. En plus d'accueillir des personnalités politiques et économiques, le forum compte sur la participation d'experts et de représentants de la société civile venus aborder les grands enjeux auxquels sont confrontées les sociétés et les économies du monde entier. Cette 48 édition avait pour thème Construire un avenir commun dans un monde fracturé. Cet important rendez?vous réunit de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'entreprises ainsi que des leaders de tous les horizons et permet de prendre le pouls de l'économie mondiale. Afin d'améliorer l'état de la planète, il se veut également porteur d'une vision partagée de l'avenir.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 15:46 et diffusé par :