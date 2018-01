Cinquième journée -- Mission économique du premier ministre en Chine - Promouvoir notre culture en faisant vivre L'Effet Québec aux Chinois







SHANGHAI, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Lors de cette première journée de mission à Shanghai, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, ont donné le coup d'envoi à «?L'Effet Québec?», vitrine numérique et culturelle québécoise en Chine. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'industrie, du Gouvernement du Québec et du Musée d'art moderne situé dans le Pudong New Area à Shanghai. Du 25 au 27 janvier, elle réunira plus de 50 entreprises, institutions, designers et créateurs du numérique et des arts du Québec. Ils partageront leur savoir-faire et leur expérience dans le cadre de ce projet novateur, qui vous plongera au coeur de diverses disciplines : réalité augmentée et virtuelle, spectacle et divertissement, cirque, arts visuels, multimédias, design sonore et expérientiel, photographie, vidéo, musique, jeux vidéo, installation artistique, ingénierie créative, codage ou encore mode.

Le premier ministre et le ministre ont également participé à onze nouvelles annonces de partenariats entre des entreprises ou des institutions québécoises et chinoises. Celles-ci s'ajoutent à celles déjà conclues en début de semaine. Depuis le début de la mission économique, le gouvernement a ainsi soutenu ou contribué à ratifier 43 ententes de partenariats dans les secteurs des biens de consommation et du sport, de l'agroalimentaire, de la construction et des technologies vertes, du divertissement, de la culture, de la recherche et de l'innovation. Les investissements et les ventes qui en découleront totalisent 262,4 M$, dont 23,4 M$ résultant d'ententes conclues aujourd'hui à Shanghai. Finalement, le premier ministre a rencontré Peter Fu, architecte canadien d'origine chinoise et grand mécène de l'école d'architecture de l'Université McGill, qui porte d'ailleurs son nom, puis il a participé à une table ronde avec les participants des secteurs divertissement et culture.

Citation :

«?En culture, ce que les Chinois recherchent, c'est une signature. Et celle du Québec est particulièrement unique et créative. C'est pourquoi il y a un intérêt toujours grandissant envers nos entreprises de ce secteur. Avec "L'Effet Québec", les visiteurs pourront voir nos artistes en action et vivre une expérience immersive complètement québécoise.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Faits saillants

Liste des ententes et des annonces :

Canada-Chine Art-Tech et Zhong Cheng Hualong Computer Technology Co., Ltd entendent procéder au lancement d'une méthode visant à vulgariser et à appliquer la technologie des superordinateurs dans le cadre de l'Entente de coopération stratégique industrielle de la télévision, du film et de la culture entre ces deux partenaires.

Canada-Chine Art-Tech et l'Alliance industrielle des sciences et technologies, de la culture et de la communication de Chine se sont mis d'accord sur une entente de coopération stratégique sino-canadienne des sciences et technologies, de la culture et du tourisme, dans le but de promouvoir chacun de ces trois aspects dans les deux pays.

L'Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale HEC Montréal et l'incubateur Green Business Center de l'Université Tongji vont collaborer dans les sphères de l'accompagnement et de l'échange d'informations pour les jeunes entreprises québécoises en technologie propre qui désirent développer le marché chinois.

Annonce de l'ouverture d'un bureau de de Kinova à Shanghaï, qui sera situé à côté du Centre d'innovation en robotique médicale de l'Université Jiao Tong. Kinova vise ainsi à consolider sa présence en Chine afin de continuer son expansion mondiale.

Création des Réseaux des diplômés de l'Université de Montréal en Chine. Ce réseau regroupe plusieurs centaines de diplômés qui ont pour but le développement des relations entre le Québec et la Chine.

Gestion Créative Perreault/Samson est en mode expansion avec l'ouverture du spectacle aquatique Atlantis à l'été 2018 dans le nouveau grand complexe hôtelier du Atlantis Resort de Haitang Bay, sur l'île de Sanya. Ce projet d'une valeur de plus de 10 M$ US permettra la création d'une soixantaine d'emplois et des retombées au Québec de près de 6 M$.

Signature d'une entente impliquant l'Université Concordia et HEC avec leur partenaire, parc technologique Caohejing, qui permettra aux entreprises émergentes québécoises d'avoir une piste d'atterrissage à Shanghai. Les entreprises auront droit à un espace de travail québécois ainsi qu'à un accès au réseau des grandes entreprises du parc technologique Caohejing.

Signature du renouvellement de l'entente de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le Québec et la Commission de la Science et de la Technologie de la municipalité de Shanghai. Cette entente, signée tout d'abord en 1996 et renouvelée en 2005 et 2011, permet au Québec d'être l'un des 18 pays/régions prioritaires pour les collaborations internationales de recherche et d'innovation de la Commission.

Signature d'une entente entre le Jardin botanique de Chenshan et l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal qui a pour but d'officialiser un programme de recherche en phytoremédiation des sols et en épuration des eaux. Ce projet innovateur permettra de maximiser l'utilisation des végétaux pour résoudre des problèmes environnementaux. Les Fonds de recherche du Québec -- Nature et technologies et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation supporteront financièrement cette collaboration avec des contributions respectives de 225?000 $ et 250?000 $ au cours des trois prochaines années.

Annonce concernant Bois Francs DV et Shanghai Construction Machinery Engineering Co. sur un important contrat à Shanghai, d'une valeur potentielle de 15 M$ sur cinq ans, qui permettra la création de cinq à dix emplois au Québec.

Annonce entre Vortex et Wanda Group visant à fournir une imposante structure de jeux aquatiques interactifs pour le parc aquatique intérieur intégré au projet de développement Chongqing Wanda City.

Annonce entre Arctica Food Group Canada Inc. et SIIC Shanghai International Trade (Group) Co., Ltd. sur un partenariat stratégique pour la distribution de concombres de mer gaspésiens, correspondant à des ventes de 1,3 M$ en 2018.

