Morneau Shepell mise sur l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour aider les organisations à stimuler l'efficacité

VedaTravailMC simplifie l'administration et offre des analyses prédictives fondées sur des données afin de cerner et de gérer proactivement la hausse des coûts liés à votre capital humain

TORONTO, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Les attentes à l'égard du secteur des ressources humaines (RH) évoluent rapidement, ce qui nécessite de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des entreprises, notamment en ce qui concerne la simplification, la gestion des coûts ainsi que la santé et la productivité au travail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Morneau Shepell a mis au point Ava, une assistante en RH automatisée et intelligente qui aide à combler ce besoin de simplification. De plus, lorsque les capacités d'AvaMC et les données qu'elle produit sont associées à VedaTravailMC, une gamme de solutions qui accède aux grands ensembles de données sur les RH de Morneau Shepell, les organisations profitent d'analyses prédictives et peuvent ainsi repérer des problèmes de main-d'oeuvre précis, actuels ou à venir, par exemple l'augmentation des coûts de la santé et des avantages sociaux et le roulement de personnel, de sorte que des solutions puissent être mises en place afin de les résoudre. L'effet combiné donne lieu à un service des RH qui fonctionne de manière plus efficace et stratégique, tout en offrant de meilleurs services aux employés, à moindre coût.

« Compte tenu des pressions commerciales exercées sur de nombreuses organisations, il est plus important que jamais que les professionnels des RH soient capables d'offrir des renseignements d'affaires cruciaux au lieu de s'enliser dans l'administration, affirme Zahid Salman, vice-président exécutif chez Morneau Shepell. VedaTravail fait appel à des technologies cognitives et à un soutien fondé sur des données pour les aider à y arriver. »

Ava a été créée pour répondre aux besoins des employés

Cette solution complète repose sur trois composantes : Simplifier, Prédire et Résoudre. Au coeur de la composante Simplifier se trouve Ava (acronyme de automated virtual assistant), une assistante en RH dotée d'une intelligence artificielle qui à la fois simplifie et améliore l'expérience des employés. « Les employés sont de plus en plus nombreux à demander un modèle d'interaction différent, indique Michael Lin, vice-président principal et chef des technologies de l'information chez Morneau Shepell. Ils s'attendent à obtenir des réponses sur demande, par Internet ou sur leur appareil mobile, au lieu d'appeler pour poser des questions et d'attendre que quelqu'un leur revienne avec une réponse. Grâce à Ava, ils peuvent poser des questions précises relatives aux RH et avoir une réponse immédiate et personnalisée. Non seulement ce modèle de prestation de services répond mieux aux attentes des employés, mais il libère également le personnel des RH de certaines tâches qui prennent du temps, lui permettant de se concentrer sur des solutions humaines à valeur ajoutée. »

Ava est en mesure de répondre aux questions en matière de RH au moyen d'interfaces connectées aux deux plateformes de service de Morneau Shepell ainsi qu'aux plateformes RH élargies utilisées par ses clients. Ava fait plus que répondre aux questions. Elle tire profit de l'IA pour apprendre des questions qu'elle reçoit. Elle interroge proactivement les employés pour savoir s'ils souhaitent recevoir de l'information pertinente supplémentaire. De plus, elle peut réaliser une analyse des sentiments à partir des questions reçues et utilise des mini-sondages pour demander de la rétroaction sur la satisfaction à l'égard des programmes ou d'aspects particuliers de l'expérience des employés afin de fournir une perspective en temps réel de leurs niveaux d'engagement.

Fournir aux clients de l'information fondée sur les données

Les composantes Prédire et Résoudre de la solution exploitent les données produites par Ava, ainsi que d'autres ensembles de données pertinents provenant des divers secteurs d'activité de Morneau Shepell. « La véritable puissance de notre solution complète réside dans l'analytique prédictive, l'information qu'elle fournit et les services que nous pouvons déployer pour intervenir si des tendances préoccupantes sont décelées, poursuite monsieur Salman. Nous nous consacrerons d'abord à aider nos clients à prédire et à résoudre les questions liées à la hausse des coûts de la santé et des avantages sociaux et au roulement de personnel; nous nous attendons à enrichir VedaTravail au fil du temps pour englober d'autres facteurs de coûts humains clés. »

Pour en savoir plus sur VedaTravail, veuillez cliquer ici pour télécharger l'aperçu ou regarder la vidéo.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

