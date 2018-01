Air Canada se réjouit de la conclusion d'un accord de services aériens élargi entre le Canada et Israël







Le nouvel accord ouvre la porte à de nouveaux services entre les deux pays

MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a été ravie d'apprendre aujourd'hui que les gouvernements du Canada et d'Israël ont conclu un accord de services aériens élargi, grâce auquel Air Canada cherchera à étendre ses services entre les deux pays.

« Air Canada se réjouit de l'élargissement de l'accord relatif aux services aériens canado-israélien, car il nous permettra d'améliorer notre réseau et de poursuivre notre stratégie d'expansion internationale fructueuse. Nous avons hâte d'accroître nos services sur Tel-Aviv, qui comprennent actuellement des vols sans escale quotidiens au départ de Toronto et des vols sans escale saisonniers au départ de Montréal. Air Canada est le seul transporteur à offrir des fauteuils-lits à bord des vols entre les deux pays, dans sa Classe affaires internationale », a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada. « Nous remercions le gouvernement du Canada et le félicitons de la négociation fructueuse de ce nouvel accord, qui nous permettra d'offrir plus d'options de voyage à nos clients. »

Air Canada exploite des vols entre le Canada et Israël depuis 1995. En plus de son service quotidien sans escale assuré toute l'année entre Toronto et Tel-Aviv, Air Canada a lancé en juin 2017 un service sans escale saisonnier entre Montréal et Tel-Aviv qui reprendra en mai avec trois vols par semaine planifiés cet été, par rapport à deux vols par semaine l'année dernière.

