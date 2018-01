Le Bureau de la concurrence poursuit Ticketmaster pour de la publicité trompeuse sur le prix des billets







OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a pris aujourd'hui des mesures contre Ticketmaster et son entreprise mère, Live Nation, pour les déclarations présumées trompeuses qu'ils font aux consommateurs au moment d'annoncer le prix des billets pour des événements sportifs ou des spectacles.

L'enquête du Bureau a permis de constater que les prix annoncés par Ticketmaster sont trompeurs, car les consommateurs doivent payer des frais supplémentaires qui sont ajoutés plus tard dans le processus d'achat. Cette pratique, connue sous le nom d'affichage de prix partiels, fait en sorte que les consommateurs paient beaucoup plus que ce qui a été annoncé. Les frais obligatoires imposés par Ticketmaster font souvent grimper de plus de 20 % les prix annoncés et, dans certains cas, de plus de 65 %.

Cette poursuite fait suite à une annonce publique du Bureau en juillet 2017, qui demandait à tous les vendeurs de billets pour des événements sportifs ou des spectacles de revoir leurs pratiques publicitaires de façon à afficher le prix véritable des billets dès le départ.

Le Bureau a présenté une demande auprès du Tribunal de la concurrence pour, entre autres, faire cesser ces pratiques publicitaires présumées trompeuses et imposer une sanction administrative pécuniaire.

Ticketmaster a fait des déclarations publicitaires présumées trompeuses sur un certain nombre de sites Web, notamment ticketmaster.ca, ticketsnow.com et ticketweb.ca, ainsi que sur des applications mobiles.

Les frais obligatoires imposés par Ticketmaster diffèrent d'un billet à l'autre et incluent des « frais de service », des « frais d'établissement » et des « frais de traitement de la commande ».

Ticketmaster a vendu plus de 480 millions de billets en 2016 partout dans le monde.

« En juillet, nous avons demandé aux vendeurs de billets de revoir leurs pratiques publicitaires. Aujourd'hui, nous présentons une demande auprès du Tribunal pour empêcher Ticketmaster de faire des déclarations trompeuses aux consommateurs. Ces actions combinées envoient un message clair aux détaillants en ligne : les consommateurs doivent être certains que le prix affiché correspond à celui qu'ils vont payer. »

John Pecman,

Commissaire de la concurrence

