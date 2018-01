Un troisième mineur de la société Torex Gold est assassiné au Mexique







TORONTO, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Unifor est scandalisé à la suite du meurtre d'un troisième travailleur en grève de la compagnie canadienne Torex Gold Resources au Mexique.

« Des travailleurs se font assassiner parce qu'ils s'opposent à Torex Gold et personne n'intervient, a déclaré Jerry Dias, président national. Combien d'autres devront mourir avant que les entreprises et les syndicats mexicains corrompus ne soient tenus responsables? »

Unifor demande que des normes du travail mexicaines soient immédiatement abordées pendant la ronde actuelle de négociation de l'ALENA à Montréal. Le syndicat demande aussi que la société Torex Gold fasse partie des premières entreprises canadiennes à être examinées par le nouvel ombudsman canadien pour la responsabilité sociale des entreprises, chargé d'enquêter sur les allégations de violation des droits de la personne par des entreprises canadiennes à l'étranger.

Selon le Syndicat national des travailleurs des mines, du métal et de l'acier de la République du Mexique (Los Mineros), le militant syndical Quintin Salgado se rendait la semaine dernière rencontrer les grévistes de la mine de Media Luna de Torex Gold lorsqu'il a été intercepté et extrait de son véhicule. Quintin Salgado a été battu, son téléphone cellulaire détruit, et il a été menacé de subir d'autres actes de violence s'il continuait à revendiquer un changement de syndicat et une nouvelle convention collective. Hier, cette menace a été mise à exécution lorsque Quintin Salgado a été brutalement assassiné.

Le décès de Quintin Salgado est le plus récent acte de violence lié à la grève à la mine de Media Luna où près de 600 travailleurs sont en grève depuis le 3 novembre 2017 après qu'ils aient été empêchés de quitter le syndicat corrompu Confederación de Trabajadores de México (CTM) pour se joindre au syndicat Los Mineros. En novembre 2017, Jerry Dias a rendu visite à la barricade de la ligne de piquetage où des confrères Víctor et Marcelino Sahuanitla Peña ont aussi été assassinés par un groupe armé soupçonné d'être affilié au syndicat CTM.

Le 15 janvier 2018, la société Torex Gold a annoncé le redémarrage des activités à la mine de Media Luna avec la pleine coopération du CTM et de la police mexicaine de la gendarmerie fédérale.

« Les entreprises internationales ont abusé des travailleurs mexicains en toute impunité depuis beaucoup trop longtemps, a déclaré Jerry Dias. L'ANELA doit inclure des protections pour mettre fin aux violations des droits de la personne et élever les niveaux de vie au Mexique. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

