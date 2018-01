Visite ministérielle au Nunavik pour discuter des dossiers en habitation







QUÉBEC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, sera à Kuujjuaq, au Nunavik, les 25 et 26 janvier, accompagnée du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley, du député d'Ungava, M. Jean Boucher, et de Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui a sous sa responsabilité les dossiers d'habitation du Québec.

La délégation ministérielle rencontrera les acteurs locaux du domaine de l'habitation, notamment les directions de l'Office municipal d'habitation Kativik, de l'Administration régionale Kativik et de la Société Makivik.

Les discussions porteront sur les principaux programmes et les investissements en habitation du gouvernement du Québec dans la région et sur les moyens à mettre en oeuvre pour soutenir encore mieux les ménages à faible revenu du Nunavik.

Citations :

« Ce séjour permettra de faire un bilan des besoins sur le terrain afin que la Société d'habitation du Québec puisse continuer à développer des programmes qui visent de meilleures conditions de logement pour les habitants du Nunavik. Les rencontres prévues avec nos partenaires seront l'occasion de discuter des stratégies à poursuivre pour que nos actions futures soient les plus efficaces possibles. »

Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation.

« Le gouvernement du Québec est sensible aux conditions de vie des Nunavimmiut, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et tous nos partenaires locaux dans le but d'améliorer la situation en matière de logement pour permettre à toutes les familles du Nunavik de vivre, de grandir et de s'épanouir dans un environnement chaleureux et sécuritaire. »

M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones.

« Le climat très rigoureux de la région du Nord-du-Québec présente de nombreux défis techniques en matière de construction d'habitations. Grâce à l'expertise qu'il a développée dans ce domaine, le gouvernement du Québec a su répondre au cours des dernières années aux besoins des communautés nordiques. »

M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec.

« Le logement demeure un dossier particulièrement sensible au Nunavik. Je peux vous assurer que notre gouvernement restera à l'écoute des besoins exprimés par les résidents de la région. »

M. Jean Boucher, député d'Ungava.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services de la SHQ, sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca ou les réseaux sociaux :

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

