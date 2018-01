Lettre d'opinion - Les Éditions Un monde différent







LA JEUNE MILLIONNAIRE

BROSSARD, QC, le 25 jan. 2018 /CNW Telbec/ - L'article de Nathalie Petrowski (La Presse, 24 janvier 2018), au sujet d'Eliane Gamache Latourelle, est selon nous ni plus ni moins qu'une chasse aux sorcières, voire du « name-dropping ». À preuve, ni Paul Arcand, pas plus que Benoît Dutrizac, n'ont reçu Eliane Gamache Latourelle à leur émission. Et s'il y avait tout ce beau monde au lancement de son premier livre La Jeune Millionnaire, c'est qu'un lancement au Ritz est plutôt inusité et démontre que la firme de relations mandatée a fait un excellent travail. Nous croyons plutôt que c'est Madame Petrowski qui a été manipulée. Je résume notre présomption.

Une entrepreneure acquiert L'Activatrice, la firme de coaching d'affaires d'Eliane Gamache Latourelle, sans toutefois respecter les modalités de l'entente conclue. Dépourvue de ressources, elle se tourne vers les médias pour jouer le rôle de la victime. Acheter une entreprise sans avoir analysé les états financiers au préalable, ce n'est pas très sérieux. Surtout lorsque l'activité principale de l'entreprise est en relation directe avec l'expertise de l'auteure/conférencière/coach qui en était propriétaire. Cela dit, il n'est pas de mon ressort de confirmer si Eliane Gamache Latourelle avait ou non les connaissances et les aptitudes pour donner des coachings.

Lorsque le projet La Jeune Millionnaire nous fut soumis par l'entremise de notre auteur Marc Fisher, nous l'avons trouvé fort intéressant et inspirant (surtout les chapitres 11 à 16). Obtenir le parcours d'une jeune femme entrepreneure qui a osé passer à l'action dans un monde souvent masculin, ce n'est pas commun. Évidemment, nous n'avons pas exigé de bilan « audité » à savoir si l'auteure était millionnaire ou non. Chacun a son histoire, et même à 30 ans, il est possible que vous soyez millionnaire sur papier. Mais l'auteure était bel et bien copropriétaire de cinq pharmacies au moment de la signature du contrat de son premier livre en plus d'être la nièce d'un des fondateurs du Cirque du Soleil.

Notre créneau, c'est l'inspiration, et notre mission demeure de publier des lectures motivantes qui provoquent des motifs de passer à l'action. Lors de l'évaluation de manuscrits et de projets, notre décision est toujours basée en fonction de leur potentiel, à savoir si leur lecture peut faire une différence, améliorer nos connaissances, pousser notre réflexion. Nos lecteurs ont vraisemblablement été interpellés par la pertinence de ses propos, car ses deux ouvrages ont obtenu un succès fort intéressant. N'étant pas promoteur de conférences, d'événements, et encore moins de coachings, c'est à titre d'éditeur que nous soutenons leur contenu qui réponde encore aujourd'hui à nos critères d'excellence.

Et lorsqu'un édito s'improvise et en rajoute en affirmant que l'éditeur aurait dû faire des vérifications avant de la publier... Dans la même veine, on peut se demander ironiquement si son diffuseur n'a pas fait de même quand il titre que son animateur est constitué de métal précieux.

