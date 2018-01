Protection d'assurance récolte pour le foin - 9,1 millions de dollars versés en indemnités aux adhérents







LÉVIS, QC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Pour l'année d'assurance 2017, La Financière agricole du Québec a versé un montant total de 9,1 millions de dollars à 1 800 producteurs dans le cadre de la protection d'assurance récolte pour le foin. Ce montant a été versé pour compenser les pertes de production occasionnées par les événements climatiques de l'été 2017, dont la sécheresse qui a sévi dans la région du Bas-Saint-Laurent.

De cette somme, une avance de 4,2 millions de dollars a été versée en octobre dernier aux producteurs du Bas-Saint-Laurent. Le paiement final, qui vient d'être versé, représente un montant additionnel de 4,9 millions de dollars.

Pour l'année 2017, les indemnités ont été versées principalement dans trois régions :

Bas?Saint-Laurent : 6,7 millions de dollars à 741 producteurs;

Outaouais : 1,1 million de dollars à 305 producteurs;

Chaudière-Appalaches : 0,8 million de dollars à 321 producteurs.

Citations

« Ces sommes permettront aux entreprises touchées par les conditions climatiques difficiles de l'été dernier de rebondir pour entamer leur prochaine saison. D'ailleurs, les programmes de La Financière agricole du Québec contribuent à maintenir la pérennité du secteur agricole lors de contextes difficiles.»

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole du Québec permet aux producteurs de faire face aux risques inhérents au climat québécois grâce à ses différents programmes d'assurance et protection du revenu, dont le programme d'assurance récolte. Cette somme, de près de 10 millions de dollars, se veut une aide non négligeable pour les producteurs touchés. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

En offrant des produits et des services de qualité en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu, La Financière agricole du Québec favorise le développement et la stabilité de plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières québécoises. De plus, elle place la relève agricole au coeur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Avec des valeurs assurées qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars et un portefeuille de garanties de prêts qui atteint 5 milliards, elle participe activement à l'essor économique du Québec et de ses régions.

