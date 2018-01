Commerce électronique : une entreprise de Boisbriand à la conquête du marché américain







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 250 000 $ à Absolunet, une entreprise en forte croissance

BOISBRIAND, QC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Absolunet, l'une des plus importantes agences de commerce électronique au Canada, pourra compter sur l'appui financier du gouvernement du Canada pour la réalisation d'un projet de commercialisation de ses solutions de commerce électronique aux États-Unis.

Ce financement à l'entreprise de Boisbriand a été annoncé aujourd'hui par la députée de Rivière-des-Milles-Îles, Linda Lapointe, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains. Les fonds, versés sous forme de contribution remboursable, sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La contribution financière de 250 000 $ vise à soutenir l'entreprise pour l'ouverture d'un bureau à Kansas City, dans l'État du Missouri, ainsi que l'embauche d'une ressource en marketing et la réalisation d'activités de promotion et de représentation. Ce projet permettra la création de 25 emplois bien rémunérés dans la région de Boisbriand, là où est situé le siège social de l'entreprise.

Absolunet est une PME en forte croissance qui oeuvre dans le secteur des technologies de l'information. En affaires depuis 1999, elle s'appuie sur l'expertise de près de 200 employés afin d'offrir à ses clients - des chefs de file québécois et canadiens en matière de commerce électronique - des solutions qui permettent la croissance numérique de ces derniers dans un marché en constante mutation : le commerce du détail et interentreprises (B2B) numérique.

Absolunet est d'ailleurs devenu le plus important partenaire canadien de la multinationale américaine Magento, propriétaire de la plateforme de commerce électronique la plus déployée au monde, qui travaille de près avec la PME de Boisbriand sur ses plans de développement dans le marché américain.

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour lancer des projets novateurs et pour les réaliser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès de l'économie canadienne puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« Depuis sa création à l'aube des années 2000, Absolunet est une entreprise qui a su être innovante. Grâce à son expertise en matière de commerce électronique, elle a offert à bon nombre d'entreprises canadiennes des solutions leur permettant de faire face aux nouvelles conditions du secteur du commerce de détail et du commerce interentreprises, contribuant ainsi à leur vitalité et à leur croissance. Je suis fière de l'appui du gouvernement du Canada à des entreprises innovantes comme Absolunet qui contribuent au dynamisme de l'économie canadienne. »

Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Milles-Îles



« Les technologies numériques modifient les façons de faire dans le monde entier et offrent des possibilités de développement aux compagnies canadiennes. À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif de soutenir des entreprises comme Absolunet, qui a su saisir les opportunités et créer de nouveaux emplois grâce aux liens commerciaux qu'elle a établis avec ses partenaires internationaux. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC



« C'est une fierté pour Absolunet de contribuer au dynamisme économique de la région des Laurentides par la création d'emplois et le développement d'expertises qui suscitent l'intérêt du marché américain. Nous sommes ravis que DEC nous soutienne avec des mesures concrètes qui nous permettront de prendre de l'expansion et de nous tailler une place dans le marché en forte croissance qu'est le commerce électronique aux États-Unis. Cela facilitera la création de 25 emplois bien rémunérés, qui sont directement attribuables à cette expansion et à la confiance dont DEC fait preuve à notre égard dans le cadre de ce projet. »

Martin Thibault, président d'Absolunet



Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

