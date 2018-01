Investissements Manuvie annonce des distributions trimestrielles et mensuelles en espèces anticipées pour les fonds à capital fixe







TORONTO, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui que la distribution trimestrielle en espèces anticipée en 2018 pour le Oil Sands Sector Fund (TSX : OSF.UN) sera de 0,0475 $ CA par part ou 0,19 $ CA par année. La distribution mensuelle en espèces anticipée en 2018 pour le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (TSX : MFR.UN) sera de 0,05625 $ CA par part de catégorie A (ou 0,675 $ CA par année) ou de 0,05625 $ US par part de catégorie U (ou 0,675 $ US par année). La distribution mensuelle en espèces anticipée en 2018 pour la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (TSX : MBK.UN) sera de 0,04160 $ CA par part de catégorie A (ou 0,4992 $ CA) par année ou de 0,04160 $ US par part de catégorie U (ou 0,4992 $ US par année).

Chaque année, Investissements Manuvie établit les montants cibles des distributions mensuelles et trimestrielles qu'elle entend verser l'année suivante. Les taux de distribution ont été établis selon la conjoncture et les prévisions du gestionnaire à l'égard des flux de trésorerie distribuables pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie au 1 888 333-3240.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie

Gestion d'actifs Manuvie est la filiale mondiale de gestion d'actifs de la Société Financière Manuvie (« Manuvie »). Nous proposons aux investisseurs des solutions globales de gestion d'actifs qui englobent une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Nous offrons aussi des services de gestion de placements aux particuliers par l'intermédiaire de produits offerts par Manuvie et John Hancock.

Parmi nos solutions de placement, on retrouve les actions et les titres à revenu fixe de sociétés (ouvertes et fermées), les terrains forestiers exploitables, les terres agricoles, les biens immobiliers, l'énergie et les infrastructures, les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, ainsi que le financement mezzanine. Nous exerçons nos activités aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines, ainsi qu'au moyen d'une coentreprise en Chine, Manulife TEDA. Nous servons également les investisseurs sur certains marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine.

Au 30 septembre 2017, l'actif géré par Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à environ 477 milliards de dollars canadiens (383 milliards de dollars américains, 286 milliards de livres sterling et 324 milliards d'euros). Des renseignements complémentaires sont disponibles à l'adresse GAmanuvie.com

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers, ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 30 septembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de mille milliards de dollars (806 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 27,1 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

