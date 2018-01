Annonce du Parti Québécois - L'AQCPE se réjouit de voir l'éducation à la petite enfance être un enjeu prioritaire







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des CPE (AQCPE) estime que l'annonce faite aujourd'hui par le Parti Québécois est une bonne nouvelle pour toutes les familles du Québec.

«?Aujourd'hui nous réagissons positivement au fait qu'on souhaite donner des services de qualité et augmenter l'accès à ces services aux familles de milieux défavorisés, a déclaré Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE. C'est l'avenir du Québec qui se joue dans le cerveau de nos enfants. Il est nécessaire d'investir dans la qualité de leur éducation.?»

L'annonce d'aujourd'hui est en effet cohérente avec la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance, qui vise une meilleure égalité des chances pour tous. Adoptée lors du Sommet sur l'éducation à la petite enfance organisé par l'AQCPE en mai 2017, celle-ci témoigne d'un consensus social sans équivoque en faveur de services éducatifs de grande qualité pour chacun des enfants, quel que soit son milieu socio-économique.

«?Nous serons toujours présents lors de telles annonces en faveur de nos plus jeunes citoyens, a ajouté Louis Senécal. Nous constatons que l'éducation à la petite enfance est de plus en plus présente dans les débats publics, ce qui est très sain; nous souhaitons d'ailleurs qu'il s'agisse d'un enjeu électoral et une préoccupation pour tous les candidats.?»

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2 millions de citoyens.

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.

