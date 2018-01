Appel à candidatures pour le programme de bourses de recherche de l'Institut canadien de la photographie pour l'année 2018







OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada renouvelle cette année son appel à candidatures visant à soutenir la recherche savante sur l'histoire et la critique de la photographie. Le programme s'adresse aux spécialistes de la photographie - historiens, conservateurs, et chercheurs indépendants - et autres professionnels du domaine des arts visuels et de la muséologie, et de disciplines connexes en sciences sociales oeuvrant au Canada et ailleurs dans le monde. Les personnes intéressées ont jusqu'au 31 mars 2018 pour soumettre leur candidature.

« Les chercheurs lauréats des bourses 2017 ont révisé plusieurs pans de la collection et nous attendons avec enthousiasme les propositions 2018 », a souligné la directrice de l'Institut canadien de la photographie, Luce Lebart. « Cette année, seront considérées en priorité, les recherches en rapport avec la collection sur les origines de la photographie et celles de l'Office national du film et du Musée canadien de la photographie contemporaine. De même une attention spéciale sera apportée aux sujets relatifs aux commandes et missions photographiques ».

Le programme de bourses comporte une résidence à plein temps au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. Les candidats retenus seront aidés par les équipes du Musée et auront accès à ses infrastructures. Le montant maximal des bourses s'élève à 10 000 $ CA chacune, dépenses et allocations comprises.

Chaque projet sera évalué par un comité de sélection constitué de spécialistes en fonction d'un ensemble de critères parmi lesquels, l'originalité, les objectifs, la faisabilité de la proposition et les contributions potentielles au domaine de la photographie. Les propositions retenues devront également favoriser un accès accru aux collections de l'Institut tout en démontrant leur pertinence pour la communauté de chercheurs.

De plus amples renseignements sur les modalités sont disponibles sur le site beaux-arts.ca/icp/recherche/bourses

Rédigées en anglais ou en français, les demandes de renseignements et les candidatures (en format PDF) doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante : boursesderechercheicp@beaux-arts.ca

À propos de l'Institut canadien de la photographie

L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada est un pôle de partage, de collecte et de questionnement de la photographie sous toutes ses formes. L'Institut a été créé en 2015 et officiellement inauguré en octobre 2016. Ses collections sont fondées sur celle du Musée des beaux-arts du Canada. L'Institut canadien de la photographie bénéficie du soutien exceptionnel de la Banque Scotia - Partenaire Fondateur de l'ICP, du fonds Archives of Modern Conflict (AMC) et de la et de la collection Archive of Modern Confict comme de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Pour de plus de renseignements, visitez beaux-arts.ca/icp et suivez l'ICP sur Instagram @canadianphotoinstitute

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit une prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles, d'importantes oeuvres autochtones, américaines et asiatiques ainsi qu'une collection remarquables d'estampes, de dessins et de photographies. Depuis sa fondation en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez le musée sur Twitter sur @MBACanada.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au Canada et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et nous suivre sur Twitter sur @NGC_Foundation,

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 14:00 et diffusé par :