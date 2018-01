Dunton Rainville amorce en grand l'année 2018 avec l'ouverture d'un bureau à Saint-Jérôme







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le cabinet d'avocats Dunton Rainville poursuit son expansion dans la grande région Laurentides-Lanaudière en ouvrant un cinquième bureau dans la ville de Saint-Jérôme. « Je suis très fier de pouvoir compter sur une solide équipe de professionnels chevronnés pour desservir cette communauté en plein essor », a affirmé Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction du cabinet.

L'équipe de Dunton Rainville de Saint-Jérôme, qui aura pignon sur rue au 490 de la rue Laviolette, sera en mesure d'offrir une gamme complète de services juridiques par l'intermédiaire des avocats suivants :

Me Benoît Roberge oeuvre principalement en droit des affaires, litige commercial, insolvabilité et droit de la construction. Me Roberge s'est vu confier au fil des ans de nombreux dossiers de redressement de société, réorganisation, financement et vente d'entreprise, au cours desquels il a su mettre à contribution ses talents de plaideur, de négociateur et de fin stratège. Il a été admis au Barreau en 1978.

Me Rhéal Éloi Fortin oeuvre principalement en droit civil et commercial depuis son admission au Barreau du Québec en 1989. Il est également accrédité par le Barreau du Québec à titre de médiateur civil et commercial depuis 1998. Figure de proue du milieu des affaires dans la région, Me Fortin siège au conseil exécutif du Barreau de Laurentides-Lanaudière depuis 2006. Il est aussi largement impliqué dans la vie politique, communautaire et sociale sur le territoire des Laurentides.

Me Anne-Marie Coutu possède une polyvalence pour rendre des services juridiques et stratégiques de grande qualité. Admise au Barreau en 1987, Me Coutu a d'abord exercé dans les domaines de la responsabilité et de l'assurance. Son parcours professionnel l'a amenée par la suite vers les domaines des services financiers et bancaires, soit en financement / recouvrement ainsi qu'en droit administratif, public et municipal. Elle est aussi médiatrice (civil, commercial et travail) et arbitre. Elle est appelée à donner des conférences dans le milieu des affaires, des institutions financières et aux élus et gestionnaires du monde municipal.

Me Pierre-Alexandre Brière oeuvre quant à lui en droit civil, droit de la responsabilité civile et municipale, droit bancaire et droit public. À ce titre, il plaide régulièrement devant la Cour supérieure, la Cour du Québec et différents tribunaux administratifs. Il a été admis au Barreau en 2014.

Me Maude Mongrain concentre sa pratique au sein du secteur du litige civil et commercial. Elle est appelée à rédiger régulièrement des opinions juridiques et à conseiller et représenter les clients devant les différentes instances judiciaires, notamment en matière de vices cachés et de responsabilité civile. Elle a été admise au Barreau en 2016.

« Je suis confiant que ces professionnels sauront contribuer concrètement au développement économique de la région sous la bannière Dunton Rainville en supportant les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance » a précisé Me Rainville, ajoutant que chacun d'entre eux saura également s'engager personnellement au sein de la communauté.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus d'une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail répartis entre les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, et maintenant, Saint-Jérôme. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques, plus particulièrement en affaires commerciales, bancaires et immobilières, droit du travail, de l'emploi et immigration, droit public, municipal, scolaire et de la santé ainsi que droit civil, assurances, construction et familial. Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan State Capital Group Legal.

