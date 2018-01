Avis aux médias - Investissement dans l'enseignement du codage et de compétences numériques aux jeunes Canadiens de Montréal







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti, et le député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, Marc Miller, annonceront l'octroi d'un financement local au titre du programme CodeCan du gouvernement du Canada. Grâce à ce programme, de la formation en codage et du perfectionnement d'autres compétences numériques seront offerts aux jeunes Canadiens afin de les préparer à occuper les emplois de demain.

Date : Le vendredi 26 janvier 2018



Heure : 9 h 30



Lieu : Pavillon de l'École de gestion John-Molson (Édifice MB)

Université Concordia

9e étage, salle A

1450, rue Guy

Montréal (Québec)

