Cannabis et hausse de loyer : L'APQ vous aide dans l'envoi de vos avis de modification au bail

MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À la veille de l'annonce des minimes pourcentages applicables pour le calcul de l'augmentation des loyers 2018 de la Régie du logement, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met à la disposition des propriétaires de logements locatifs un guide "Comment modifier vos baux contre les impacts du Cannabis?".

"Avec plus de 75% de propriétaires inquiets avec l'arrivée du Cannabis dans les logements, nous avons mis sur pied un guide pour empêcher le Cannabis dans vos logements." selon Martin Messier, Président de l'APQ.

La Marijuana n'est pas seulement une préoccupation des propriétaires, de nombreux locataires ont déjà demandé à leurs propriétaires de rendre leurs immeubles sans fumée.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met à la disposition des propriétaires de logements locatifs les étapes à suivre pour contrer le Cannabis dans les immeubles locatifs.

En tant que propriétaire de logements, vous avez deux options :

- Règlement de l'immeuble (avant la signature du bail pour un nouveau candidat)

- Modification au bail dans les délais pour ajouter une clause (Pour les locataires qui ont déjà signé un bail)

Règlement de l'immeuble

Plusieurs jugements ont reconnu le droit d'interdire de fumer à l'intérieur du logement par une clause dans le bail. Dans le règlement d'immeuble de l'APQ, plusieurs clauses ont été ajoutées à cette fin.

Modification au bail dans les délais pour ajouter une clause

Cette année, en plus de l'avis d'augmentation de loyer, si vous voulez interdire le Cannabis, nous vous recommandons d'ajouter une clause à cet effet.

Pour cela nous avons préparé un avis de modification au bail qui spécifie l'interdiction de consommer du Cannabis.

L'APQ a préparé pour ses membres un guide afin d'aider les propriétaires, tant pour les baux existants que pour les logements qui seront loués en 2018, comment un propriétaire de logements locatifs québécois peut modifier ses baux et louer son logement sans Cannabis. Vous y trouverez aussi les projets de loi en cours mais aussi nos règlements d'immeuble et avis de modification du bail version "2018 Sans Cannabis".

Vous trouverez tous les détails au https://www.apq.org/cannabis-et-logements.aspx

En plus de vous prémunir du Cannabis, pensez à vos hausses de loyer!

Il est déjà temps de trier vos factures et de prévoir vos augmentations pour l'année 2018.

On a vu depuis quelques semaines toutes les villes présenter et adopter leur budget pour 2018. Même si certaines villes ont augmenté en bas de l'inflation ou même gelé leurs taxes, d'autres ont présenté de fortes hausses : 3.3% en moyenne à Montréal, 4,4 % à Saint-Augustin ou 3.8% à Gatineau.

"Samedi le 27 Janvier 2018 de 10h à 15h, apportez vos factures au bureau de l'APQ lors de la clinique de fixation de loyer. Nous vous offrons une journée remplie de formations, d'aide aux calculs d'augmentation de loyer 2018 ainsi que de rencontrer nos conseillers juridiques spécialisés dans les relations Locataire-Propriétaire à la Régie du logement." d'ajouter Martin Messier.

Ouverte à tous, membres ou non-membres, vous pourrez aussi assister à des formations en continu :

10h - La fixation de loyer

11h - Optimiser la location de son logement

12h - La sélection du locataire (enquête de crédit et prélocation)

13h - La signature du bail

14h - Le Cannabis, comment l'interdire?

L'année 2018 sera la seule année ou vous pourrez modifier vos baux contre les effets du Cannabis. Alors suivez les étapes pour éviter des plaintes de vos locataires car le locataire du 102 fume de la Marijuana et que tous les voisins autour se plaignent!

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 30 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

