Le CENGN, les CEO et le gouvernement de l'Ontario unissent leurs efforts pour développer des capacités avancées de réseaux pour les innovateurs et les entreprises de la province







L'Ontario investit 63 millions de dollars dans un programme de réseaux de prochaine génération pour accélérer la commercialisation de nouveaux produits, services et technologies

OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le CENGN (Centre of Excellence in Next Generation Networks), leader dans la commercialisation rapide des produits, applications et services de réseaux de prochaine génération, et les Centres d'excellence de l'Ontario (CEO) unissent leurs efforts pour catalyser le développement de technologies avancées de réseaux et faire de l'Ontario un leader mondial de cette industrie émergente.

L'honorable Reza Moridi, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a annoncé aujourd'hui un investissement de 63 millions de dollars pour appuyer le lancement du programme Next Generation Network (NGNP). Offert par le CENGN et les CEO, le programme vise à faciliter le développement d'un banc d'essai pour les réseaux de prochaine génération et à rallier les centres régionaux d'innovation (CRI), l'industrie et le milieu universitaire de l'Ontario. Les innovateurs et les entreprises de la province seront mieux outillés pour collaborer à la création et la commercialisation de produits, processus et services disruptifs.

Ce programme fera avancer le développement des talents et des réseaux de prochaine génération, de même que le développement de nombreuses industries qui en dépendent pour réussir dans l'économie numérique. Il permettra aux entreprises de tirer profit de nouvelles opportunités dans des domaines comme les véhicules autonomes, l'aérospatiale, la sécurité publique, la cybersécurité, les technologies de l'information et des communications (TIC), l'exploitation minière, la cybersanté et l'agriculture intelligente.

Dans le cadre du programme NGNP, le CENGN et les CEO travailleront de concert pour accélérer le développement de personnel hautement qualifié dans le domaine des NGN ainsi que le développement et la commercialisation de nouveaux produits et services auprès des PME canadiennes. Le NGNP offrira à l'échelle de la province un programme de validation pertinente du concept et de démonstration pour soutenir les PME, les universités et les organismes du secteur public. Le soutien essentiel du gouvernement de l'Ontario permettra une plus grande collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire et de la recherche et le gouvernement en matière de NGN. L'initiative facilitera la création d'emplois de grande valeur qui alimenteront la croissance d'une économie axée sur l'innovation.

Le ministre Moridi a fait l'annonce du programme NGNP devant plus de 150 leaders de la communauté de l'innovation réunis aux Cours Bayview à Ottawa, une plaque tournante de l'innovation et un centre d'accélération commercial à guichet unique. L'événement a réuni des représentants du milieu industriel, des universités, des centres de recherche, du gouvernement ainsi que de nombreux entrepreneurs et PME qui bénéficieront directement de l'infrastructure numérique à ultra haut débit établie dans le cadre du programme.

« Le programme NGNP prolongera le banc d'essai ouvert de prochaine génération du CENGN, permettant à un plus grand nombre de PME de bénéficier des nouvelles infrastructures et services NGN », a déclaré Robert Fitts, président et chef de la direction par intérim du CENGN. « Ces capacités aideront les entreprises à commercialiser de nouvelles solutions dans le domaine des TIC, de l'exploitation minière intelligente, de l'agriculture intelligente, des véhicules autonomes ou encore des technologies Internet à large bande pour les régions rurales et du nord de l'Ontario. Ce projet facilitera la création de nouveaux emplois à temps plein, de stages pour les étudiants et de possibilités de formation pratique dans les domaines émergents des technologies NGN. En collaboration avec les CEO, le CENGN inaugurera la prochaine génération de réseaux en Ontario. »

« La position de l'Ontario en tant que chef de file de l'économie de l'innovation dépend de la façon dont nous faisons progresser notre infrastructure numérique », a déclaré le Dr Tom Corr, président et chef de la direction des CEO. « Nous sommes ravis de travailler avec le CENGN au nom du gouvernement de l'Ontario afin de lancer le programme NGNP, qui fournira aux PME ontariennes un accès vital aux réseaux à ultra haut débit. »

« inBay s'est associée au CENGN pour aider à démontrer comment l'authentification sécurisée permet l'accès à l'infrastructure infonuagique privée du CENGN », a déclaré Lamin Sisay, directeur du développement des affaires de l'entreprise inBay Technologies, établie à Ottawa. « Travailler avec un partenaire de classe mondiale tel que le CENGN contribue à consolider notre position sur le marché. »

« Cette initiative révolutionnaire aidera les entreprises ontariennes à tirer avantage des technologies de pointe, transformant leurs idées novatrices en produits de prochaine génération qu'elles pourront exporter vers les marchés mondiaux », a déclaré l'honorable Reza Moridi, ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences. « Notre province est déjà un chef de file en matière de technologies innovantes. Grâce au programme, l'Ontario consolidera son leadership en offrant aux entreprises les outils nécessaires pour transformer la société et améliorer les conditions de vie. »

Le CENGN vise à renforcer le leadership mondial de l'Ontario et du Canada en matière de TIC et de réseaux de prochaine génération. Cette initiative permettra aux PME de tester leurs produits et services dans l'environnement du CENGN et d'accélérer leur mise en marché.

À propos du CENGN, le Centre d'excellence en réseaux de nouvelle génération

Le CENGN (Centre of Excellence in Next Generation Networks) est un consortium de chefs de file de l'industrie, de l'enseignement et de la recherche qui se consacrent à l'accélération de la commercialisation de solutions de communications de prochaine génération. Le centre de test internationalement reconnu du CENGN utilise l'interopérabilité entre plusieurs produits logiciels et matériels. Notre plate-forme de test, de certification et de validation physique et virtuelle est à la fine pointe de la technologie, et il s'agit d'un environnement unique pour la commercialisation de produits, d'applications et de services avancés. Les membres comprennent : Bell Canada, Cisco, EXFO, Huawei, Investir Ottawa, Juniper Networks, Mitel, Nokia, Ribbon Communications, Rogers, Telus et Wind River. Pour plus d'information, visitez www.cengn.ca et suivez-nous sur Twitter @CENGNCanada.

À propos des Centres d'excellence de l'Ontario (www.oce-ontario.org)

Le programme des Centres d'excellence de l'Ontario (CEO) stimule la commercialisation de la recherche de pointe afin de bâtir l'économie de demain et d'assurer la capacité concurrentielle mondiale de l'Ontario. Ce faisant, les CEO favorisent la formation et le développement de la prochaine génération d'inventeurs et d'entrepreneurs et sont d'importants partenaires de l'industrie ontarienne, des universités, collèges, centres de recherche hospitaliers, investisseurs et gouvernements. Champions des technologies de pointe, des pratiques exemplaires, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la recherche, les CEO investissent dans des secteurs tels que la santé, les technologies de l'information et des communications, les médias numériques, les matériaux et la fabrication de pointe, les technologies propres incluant l'énergie, l'environnement et l'eau. Les CEO sont des partenaires de premier plan dans la prestation du programme d'innovation de l'Ontario à titre de membres du Réseau ontarien d'excellence (ROE). Financé par le gouvernement de l'Ontario, le ROE est composé d'organisations régionales et sectorielles et aide les entrepreneurs et les industries de la province à développer rapidement leurs entreprises et à créer de nouveaux emplois.

SOURCE Ontario Centres of Excellence Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 13:30 et diffusé par :