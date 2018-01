Lancement d'Expo Entrepreneurs - La Ville de Montréal continue de stimuler son écosystème entrepreneurial







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal participait aujourd'hui à la toute première édition d'Expo Entrepreneurs, un événement qui fédère l'écosystème entrepreneurial du Québec. Durant les deux derniers jours, plus de 8 000 entrepreneurs ont participé à des rencontres et des ateliers uniques dans le but de démarrer ou propulser leur entreprise. Cet événement unique au Québec offre aux entrepreneurs en devenir et actifs la possibilité d'avoir accès, de manière efficace, à l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial montréalais.

« Ce qui fait la force d'une métropole, c'est l'action de chaque citoyen qui, dans son quartier, trouve les moyens de réaliser ses idées et ses projets. C'est pourquoi je suis particulièrement fière que la Ville de Montréal s'associe à Expo Entrepreneurs pour la réalisation de ce premier rassemblement fédéré d'entrepreneurs au Québec. Avec Expo Entrepreneurs, la Ville de Montréal vise non seulement à stimuler l'entrepreneuriat, mais aussi à inciter davantage d'entrepreneurs en herbe montréalais à faire le saut et se lancer en affaires », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Selon l'Indice entrepreneurial québécois 2017 du Réseau M, 21 % des adultes québécois songent à se lancer en affaires. Par contre, seulement 9 % d'entre eux passent à l'action en entreprenant réellement les démarches nécessaires.

« Montréal veut changer cette donne et se positionner comme la capitale de celles et ceux qui veulent entreprendre. Notre Administration est persuadée que les citoyens montréalais ont le talent et l'énergie pour faire de cette ville la capitale mondiale des idées et de l'entreprenariat. La tenue d'Expo Entrepreneurs s'inscrit directement en ce sens et je salue la présence et la disponibilité, durant les deux journées de l'événement, de l'équipe de PME MTL, le réseau montréalais d'accompagnement, de formation et de financement pour les entrepreneurs », a ajouté le responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Rappelons que la Ville de Montréal soutient Expo Entrepreneurs à la hauteur d'une contribution financière de 400 000 $, un montant également offert par le Gouvernement du Québec. Dix thèmes ont été abordés lors de ces deux journées : démarrage d'entreprise, numérique et technologie, gestion d'entreprise, entrepreneuriat collectif, entrepreneuriat au féminin et diversité, innovation corporative, leadership, international, financement et transfert d'entreprise.

