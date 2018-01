Les Journées Québec sans frontières 2018 - Destination solidarité!







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) tiendront les Journées Québec sans frontières (JQSF) les 27 et 28 janvier prochains au Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-de-Desmaures. L'événement réunira près de 300 participantes et participants qui prendront part au programme Québec sans frontières 2017-2018.

Les JQSF ont pour objectif de préparer les participantes et les participants en vue de leur séjour à l'étranger en les aidant à approfondir leurs connaissances des grands enjeux internationaux et en les sensibilisant à l'importance de la coopération et de la solidarité internationales. «?La nouvelle politique internationale de notre gouvernement, Le Québec dans le monde : s'investir, agir, prospérer, réaffirme notre engagement en solidarité internationale, un engagement que traduit parfaitement Québec sans frontières. Par ce programme dont la réputation n'est plus à faire, nous permettons à environ 340 jeunes chaque année de non seulement se sensibiliser aux enjeux globaux de notre monde, mais aussi de devenir de réels acteurs et actrices de l'action internationale du Québec?», a affirmé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.

Des mots de bienvenue seront prononcés par Julie Miville-Dechêne, émissaire aux droits et libertés de la personne au ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi que par Michèle Asselin, directrice générale de l'AQOCI.

Le programme Québec sans frontières (QSF) permet, depuis 22 ans, aux Québécoises et aux Québécois de 18 à 35 ans de réaliser des projets d'initiation à la solidarité internationale dans les pays de la Francophonie - principalement en Afrique francophone -, en Amérique latine et dans les Antilles. En 2017-2018, le Gouvernement du Québec a octroyé 2,3 millions de dollars au programme, apportant un appui à 35 projets distincts dans 15 pays. Depuis sa création, le programme QSF a permis à près de 7700 personnes de partir à la découverte de nouvelles cultures tout en contribuant aux efforts de développement des communautés du Sud.

