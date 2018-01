Regroupement forcé du CHU Sainte-Justine avec le CHUM : Un collectif d'associations de parents et de patients demande au gouvernement de redonner sa pleine autonomie à Sainte-Justine







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Réunies en conférence de presse aujourd'hui, onze associations de parents, dont les missions sont reliées aux patients du CHU Sainte-Justine, ont signé une déclaration commune. Opposées au regroupement forcé du CHU Sainte-Justine et du CHUM, ces associations pressent le gouvernement du Québec de rétablir un conseil d'administration et une direction générales propres à l'institution. La déclaration sera transmise au Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, ainsi qu'à tous les députés de l'Assemblée nationale. Le texte de cette déclaration peut être consulté ci-dessous.

L'événement s'est tenu en présence de Mme Marguerite Blais, ex-ministre responsable des Aînés et personnalité de la télévision.

Lors de l'événement, un autre appui important est venu de l'Association des Pédiatres du Québec. Sa présidente, Dre Pascale Hamel, a pris la parole pour signifier le soutien de l'Association qui a adopté, le 18 janvier dernier, une résolution en faveur du rétablissement d'une gouvernance totalement autonome à Sainte-Justine.

Ces voix s'ajoutent donc à celles des médecins du CHU Sainte-Justine, des organisations syndicales présentes dans l'établissement (Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (CSN), Syndicat National des employé(e)s (catégories 2 et 3), Syndicats des technicien-nes et professionel-les de la santé et des services sociaux du Québec (catégorie 4)), de même que celles de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de plusieurs personnalités et organismes de tous les horizons. Parmi ceux-ci, rappelons les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, l'ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Claude Castonguay, des médecins et employés à la retraite du CHU Sainte-Justine, des gens d'affaires et des citoyens. Plusieurs éditorialistes et chroniqueurs ont aussi pris position dans ce dossier au cours des derniers mois. Pour sa part, l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) a publié un texte à ce sujet dans l'édition du quotidien Le Devoir du 16 octobre 2016.

Le CHU Sainte-Justine a vu les éléments cardinaux de sa gouvernance (son conseil d'administration et sa direction générale) fusionnés avec ceux du CHUM en septembre 2015.

DÉCLARATION COMMUNE

D'ASSOCIATIONS DE PARENTS ET DE PATIENTS CONCERNÉES PAR

LA QUALITÉ DES SOINS, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

AU CHU SAINTE-JUSTINE

Le profil et la renommée du CHU Sainte-Justine

Considérant que le CHU Sainte-Justine est le plus important centre mère-enfant au Canada et qu'il fait partie des meilleurs hôpitaux pédiatriques au Canada et à l'échelle internationale;



Considérant que le CHU Sainte-Justine est l'un des plus importants centres de recherche pédiatrique en Amérique du Nord;



Considérant que le CHU Sainte-Justine contribue, par son enseignement aux futurs médecins et professionnels de la santé, à l'amélioration de l'accessibilité à des soins pédiatriques de qualité partout au Québec;

Les enfants que nous représentons

Considérant que les enfants que nos associations représentent vivent avec des conditions ou sont atteints de maladies parmi les plus lourdes, les plus invalidantes et les plus préjudiciables pouvant affecter la santé et le développement d'un enfant;



Considérant que le CHU Sainte-Justine constitue une source d'expertise unique et essentielle pour la prise en charge efficace de ces conditions et maladies et pour l'amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs familles;



Considérant que, règle générale, le CHU Sainte-Justine représente dans des situations critiques vécues par les enfants que nous représentons et leurs familles la ressource ultime auprès de laquelle il est possible de recevoir les soins et les conseils appropriés;



Considérant que les enfants que nous représentons et leurs familles vivent dans l'espoir que les cliniciens et les chercheurs comprennent toujours mieux ces conditions et maladies et développent des thérapies et des approches cliniques permettant d'améliorer la durée et la qualité de vie des patients;



Considérant que le CHU Sainte-Justine est une institution de soins avancés se distinguant aussi par ses valeurs humaines et la qualité de l'engagement de ses professionnels et de son personnel auprès des patients et de leurs familles;

Importance de la gouvernance autonome

Considérant que la gouvernance est un facteur de succès majeur des hôpitaux spécialisés en soins avancés et que les meilleurs hôpitaux pédiatriques au Canada (SickKids (Toronto) et BC Children's Hospital (Vancouver)) et aux États-Unis sont des établissements jouissant d'une gouvernance autonome;



Considérant que le CHU Sainte-Justine a besoin de tous ses moyens pour continuer de se développer à son plein potentiel, incluant un conseil d'administration et une direction entièrement dédiés à sa mission d'excellence au service des enfants et des mères du Québec;



Considérant que tout hôpital de soins avancés se doit d'offrir un cadre cohérent, stimulant, dynamique, agile et ouvert afin d'attirer, de retenir, de former et de développer les meilleurs talents en soins, enseignement, innovation et recherche;

Volte-face par rapport à la loi 10

Considérant que la loi 10 adoptée en février 2015 prévoyait que le CHU Sainte-Justine conservait une gouvernance autonome au même titre que deux autres institutions de soins avancés, d'enseignement et de recherche, à savoir l'Institut de Cardiologie de Montréal et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec;



Considérant que le regroupement intervenu le 3 septembre 2015 constitue une volte-face par rapport à cette orientation initiale de la loi 10, et ce, à peine sept mois après son adoption;



Considérant que la poursuite de l'excellence en soins pédiatriques n'est pas moins importante que la poursuite de l'excellence en cardiologie et en pneumologie chez les adultes;



Considérant que la fusion des conseils d'administration et des directions générales du CHUM et du CHU Sainte-Justine a été imposée sans consultation et constitue un affaiblissement du CHU Sainte-Justine et une déviation de sa trajectoire historique en tant que principale institution de pointe en soins mère-enfant pour le Québec;

Motif invalide et décision disproportionnée

Considérant que le principal motif invoqué par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour justifier la fusion des conseils d'administration et des directions générales du CHUM et du CHU Sainte-Justine, à savoir la continuité des soins, est invalide et la décision, disproportionnée, puisqu'à peine un patient sur cinq ayant besoin d'un transfert à l'âge de 18 ans est dirigé vers un spécialiste ou une clinique du CHUM, les autres étant dirigés vers d'autres ressources mieux adaptées ou plus près de leur lieu de résidence;

Poids de la médecine adulte

Considérant que le CHUM est presque trois fois plus gros que le CHU Sainte-Justine;



Considérant que le vieillissement de la population exerce et continuera d'exercer une pression grandissante sur l'allocation des ressources pouvant défavoriser le développement de la médecine pédiatrique;



Considérant que les dirigeants et administrateurs regroupés du CHUM et du CHU Sainte-Justine vont tôt ou tard devoir effectuer des choix de priorités et vont connaître des conflits quant aux projets et représentations à privilégier auprès des autorités gouvernementales;

Une décision à annuler dans les meilleurs délais

Considérant que l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) a exprimé un avis défavorable au regroupement du CHUM et du CHU Sainte-Justine et a indiqué que cette orientation gouvernementale créera inévitablement une logique d'intégration de plus en plus poussée entre deux établissements;



Considérant qu' une grande partie des effets de ce « doigt dans l'engrenage » seront insidieux, se faisant sentir un à la fois, s'accumulant avec le temps, conduisant à une série de petites décisions successives, dans un contexte de déséquilibre entre le poids de la médecine adulte et celui de la médecine pédiatrique, où celle-ci sera perdante;



Considérant qu' il y a lieu d'agir avant qu'il ne soit trop tard;

NOUS, SOUSSIGNÉS,

DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE RÉTABLIR, DANS LES MEILLEURS DÉLAIS, UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET UNE DIRECTION GÉNÉRALE PROPRES AU CHU SAINTE-JUSTINE.

SIGNÉ À MONTRÉAL, LE 25 JANVIER 2018.







Valérie Joyal, adjointe à la coordination

Association des Patients Immunodéficients

du Québec

Marie-Josée Richard, directrice générale

Secteur Montréal Régional

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs





Anik Larose, directrice générale

Association du Québec pour l'intégration sociale

Caroline Langevin, directrice générale

Corporation l'Espoir







Christine Duquette, coordonnatrice

J'me fais une place en garderie

Nathalie Richard, fondatrice et directrice générale

L'Étoile de Pacho - Réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés





Mathieu Francoeur, coordonnateur

Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services)

Isabel Molliet, coordonnatrice

PARDI (Parents pour la Déficience Intellectuelle)







Geneviève Dion, co-responsable

Parents jusqu'au bout

Chantale Théroux, directrice

Jardin et Garderie Papillon

Société des enfants handicapés du Québec







Carolyne Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles

Solidarité de parents de personnes handicapées

Claire Moussel, directrice générale par intérim

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs

