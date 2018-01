Avis aux médias - Le ministre Sohi annoncera une aide financière pour stimuler l'industrie des technologies propres de l'Alberta







EDMONTON, le 25 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une aide financière destinée à trois projets de technologies propres qui profiteront à l'environnement du Canada et créeront des occasions de croissance pour les entreprises.

Date : Le vendredi 26 janvier 2018 Heure : 13 h 15 Endroit : Atrium de l'Agriculture/Forestry Centre (2e étage)

Université de l'Alberta

116 Street et 90 Avenue

Edmonton (Alberta)

