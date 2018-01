Deuxième édition d'Expo Entrepreneurs - La Ville de Montréal confirme son aide financière







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a confirmé ce midi que la Ville de Montréal offrait son soutien financier à l'événement Expo Entrepreneurs pour l'organisation de sa deuxième édition. Cette contribution sera d'au moins 400 000$. Le montant précis qui sera remis à Expo Entrepreneurs sera connu au cours des prochains mois, lorsque le montage financier de l'événement aura été finalisé.

« Le budget 2018 qui a été adopté hier par le conseil municipal nous permet de soutenir financièrement Expo Entrepreneurs. En effet, mon administration investira pas moins de 73 M$ dans le développement économique de Montréal au cours de la prochaine année afin de stimuler l'entrepreneuriat et de soutenir le commerce local. Nous sommes convaincus que la population montréalaise a tout ce qu'il faut pour faire de Montréal la capitale mondiale des idées et de l'entrepreneuriat », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Pas moins de 5000 entrepreneurs ont participé, au cours des deux derniers jours, à l'Expo Entrepreneurs. Cet événement unique au Québec offre aux entrepreneurs actifs et en devenir la possibilité d'obtenir de l'information et des conseils de la part de quelque 400 spécialistes, experts et représentants d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat.

« Près d'un Québécois sur cinq songe à se lancer en affaires, mais à peine 9 % d'entre eux font réellement le saut. Nous espérons que plus de Montréalais et de Montréalaises se lancent en affaires et nous sommes bien décidés à les aider », a affirmé Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

