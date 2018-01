Le Canada lance le processus de sélection du premier dirigeant de l'Autorité du pont Windsor-Detroit







OTTAWA, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada réalise des investissements qui permettront de créer de bons emplois pour la classe moyenne, qui encourageront le commerce et la productivité et qui favoriseront la croissance économique. Le pont international Gordie-Howe appuiera la croissance économique en améliorant les liens entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des gens et des produits dans un corridor commercial sécuritaire et efficace entre Windsor et Detroit.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le gouvernement du Canada a lancé un processus de sélection ouvert, transparent et basé sur le mérite en vue de trouver des candidats diversifiés et qualifiés, provenant de partout au Canada, pour occuper le poste de premier dirigeant de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD) dans le cadre d'un avis de possibilité de nomination du gouvernement du Canada.

Le gouvernement cherche des candidats possédant une expérience de leadership à titre de cadre supérieur, une expertise de la réalisation de grands projets d'infrastructure, une connaissance des relations avec les hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi qu'une expérience des partenariats public-privé, en plus de diverses autres connaissances, compétences et capacités pertinentes.

Les personnes souhaitant soumettre leur candidature dans le cadre de cet avis de possibilité de nomination peuvent le faire sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Citation

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer le succès du projet de construction du pont international Gordie-Howe. Dans le cadre de ce processus de sélection, nous cherchons un premier dirigeant talentueux et expérimenté qui offrira une orientation stratégique, qui exercera une surveillance et qui assurera un leadership pour l'APWD et pour son conseil d'administration, pour que la construction du pont international Gordie-Howe puisse aller de l'avant rapidement et efficacement. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'APWD est une société d'État canadienne sans but lucratif qui gère le processus d'approvisionnement visant la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du pont international Gordie-Howe entre Windsor , en Ontario , et Detroit , au Michigan . L'APWD est également chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau passage frontalier.

, en , et , au . L'APWD est également chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau passage frontalier. André Juneau assume actuellement les fonctions de premier dirigeant par intérim de l'APWD. Le gouvernement cherche maintenant à doter ce poste de façon permanente grâce à un processus de sélection ouvert, transparent et basé sur le mérite.

Le pont international Gordie-Howe offrira un lien direct entre les réseaux routiers actuels des deux côtés de la frontière, et sera doté d'infrastructures frontalières améliorées pour faciliter les déplacements des produits et des voyageurs de façon rapide et efficace, tout en assurant la sécurité.

Des travaux sont en cours des deux côtés de la frontière en vue de préparer le site pour la construction du nouveau pont, pour une valeur de plus de 350 millions de dollars sur les sites au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. L'APWD terminera le processus d'approvisionnement afin de sélectionner cette année le partenaire du secteur privé et s'engage à débuter les travaux de construction en 2018.

