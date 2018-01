Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) rend public l'avis Les soins palliatifs : Pour vivre ensemble avec dignité le temps qu'il reste







QUÉBEC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) rend public l'avis Les soins palliatifs : Pour vivre ensemble avec dignité le temps qu'il reste.

Le Comité entend favoriser une meilleure reconnaissance de l'approche palliative dans le grand public, mais également dans le réseau de la santé, et ce, en vue d'instaurer une culture des soins palliatifs réellement arrimée aux besoins d'une population québécoise vieillissante.

Un examen détaillé amène le Comité à constater que, malgré un encadrement normatif et des politiques publiques de santé qui accordent une place de choix aux soins palliatifs, cette approche de santé visant à soulager les souffrances et à adoucir la fin de vie des Québécois demeure largement méconnue et incomprise du grand public.

Le premier volet de l'Avis est consacré à asseoir la valeur fondamentale qui doit guider les soins, à savoir la dignité humaine. Le second démontre que des soins palliatifs de qualité devraient être offerts tôt dans le parcours de la maladie, de concert avec des soins curatifs, favorisant ainsi une transition progressive entre ces deux approches. Le comité insiste enfin sur le besoin de développer l'approche palliative dans tout le continuum de soins, y compris la première ligne, le maintien à domicile, les hôpitaux et les CHSLD, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes âgées.

Le Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV) est une instance consultative de délibération instituée en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (L.R.Q., c. M-17.2). Il a principalement pour mission de produire des avis et des rapports sur les défis et les questions éthiques que soulève le vieillissement individuel et collectif de la société québécoise. Dans la réalisation de sa mission, il favorise la sensibilisation et l'éducation à la dimension éthique du vieillissement individuel et collectif auprès des décideurs, des milieux spécialisés et de la société civile.

Vous pouvez consulter l'Avis sur le site web du CNEV : https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations

Pour accéder directement au document :

https://drive.google.com/file/d/1FU-tp_8x88HbcvWULWRiN2NBZPV04a4Y/view?usp=sharing

SOURCE Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV)

