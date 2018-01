Invitation aux médias - La ministre Charbonneau fera une annonce importante pour les personnes aînées du Québec







QUÉBEC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle fera une annonce importante pour les personnes aînées du Québec. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et du député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard.

DATE : 26 janvier 2018



HEURE : 9 h 30



LIEU : La Maison de quartier St-Philippe

2100, rue St-Olivier

Salle 222

Trois-Rivières (Québec) G9A 4E8

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

