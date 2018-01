Avis aux médias - Lockout chez ABI - Le directeur canadien des Métallos et des syndicalistes du Mexique sur la ligne







BÉCANCOUR, QC, le 25 janv. 2018 Le directeur canadien du Syndicat des Métallos, Ken Neumann, ainsi que deux membres du syndicat mexicain Los Mineros, Oscar Alzaga et Jesús Armando Velásquez, passeront saluer les lockoutés sur la ligne de piquetage ce vendredi, en compagnie du directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

Ces derniers ont profité de leur court séjour à Montréal, en marge de la ronde de négociations de l'ALÉNA pour venir saluer les lockoutés à la rue depuis le 11 janvier.

Visite sur la ligne de piquetage

Vendredi le 26 janvier à 10 h30

Ligne de piquetage principale

5555 Rue Pierre-Thibault, Bécancour, G9H 2T7

La direction d'ABI, qui appartient aux deux géants de l'aluminium que sont Alcoa et Rio Tinto, a décrété un lockout dans la nuit du 11 janvier, refusant la main tendue du syndicat pour négocier. Pourtant, le déclenchement du lockout et l'arrêt de deux séries de cuves représentent des coûts importants pour l'employeur, qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui était en jeu dans les négociations. Les négociations portaient principalement sur le régime de retraite et le respect de l'ancienneté dans les mouvements de main-d'oeuvre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

