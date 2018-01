Transat salue l'augmentation des fréquences aériennes entre le Canada et Israël







MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. salue l'annonce de l'honorable Marc Garneau, ministre canadien des Transports et de son homologue israélien, Yisrael Katz, d'adopter un nouveau cadre en vertu duquel le nombre de fréquences aériennes entre les deux pays passera de 12 à 19 vols hebdomadaires.

« Nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir conclu une entente sur l'augmentation des services aériens avec Israël. Cette entente ouvre de nouvelles possibilités de développement et de croissance aux transporteurs canadiens internationaux comme Air Transat », a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat.

Air Transat a fait sa première incursion au Proche-Orient à l'été 2017 avec le lancement d'une liaison directe entre Montréal et Tel-Aviv. Fort de son succès, le transporteur offrira cet été trois vols directs par semaine au départ de Montréal ainsi qu'un service au départ de Toronto grâce à des vols de correspondance. Le programme prend son envol le 23 mai prochain.

En plus d'une liaison aérienne, Transat propose une offre complète de forfaits vacances en Israël qui en fait une destination vacances de choix pour sa clientèle. Elle offre aux Canadiens des circuits accompagnés qui permettent d'explorer la destination en profondeur, des forfaits incluant le vol, l'hébergement, les transferts et certains repas, et des visites à la carte pour personnaliser le séjour.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes, Transat est présente dans une soixantaine de destinations dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 (TSX : TRZ).

