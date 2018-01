Les transformateurs d'aliments des Prairies bénéficieront de nouvelles installations et activités de recherche sur les protéines végétales en Saskatchewan







SASKATOON, le 25 janv. 2018 /CNW/ - L'industrie de transformation des aliments de la Saskatchewan bénéficiera de l'ouverture de l'Agri-Food Innovation Centre, un nouveau centre d'innovations agroalimentaires de pointe géré par le Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. (Food Centre).

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a célébré l'ouverture de cette nouvelle installation de 15,7 millions de dollars qui offre des services complets et intégrés, du concept à la commercialisation, grâce à la recherche appliquée sur les produits agricoles, au développement de produits et de procédés et à des services d'incubateur pour les entrepreneurs et les transformateurs agroalimentaires.

Il a aussi annoncé deux nouveaux investissements totalisant 417 500 dollars au profit du Food Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

Un premier investissement de 117 500 dollars, versé dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO), permettra au Food Centre d'acheter l'équipement nécessaire pour séparer et isoler les protéines de la luzerne et des pois cassés dans le cadre d'un projet pilote.

Un second investissement de 300 000 dollars dans le cadre du PDEO aidera le Food Centre à acquérir de l'équipement additionnel pour mettre au point de nouvelles utilisations commerciales pour les sous-produits de l'amidon des légumineuses de l'Ouest canadien résultant du processus de séparation des protéines.

Le Food Centre est le principal fournisseur de l'industrie des aliments de la Saskatchewan en matière de développement de produits alimentaires, de transfert de technologies, de commercialisation et de formation sur la salubrité des aliments. Le Centre a participé à la mise au point de centaines de produits, dont plusieurs ont déjà été commercialisés. Il fait aussi partie intégrante du secteur des aliments à valeur ajoutée de la Saskatchewan, en particulier dans le développement de produits dans les sous-secteurs des céréales, des plantes oléagineuses, des légumineuses et des huiles comestibles.

Le Programme pour l'innovation du Canada favorise une croissance écologique, des emplois de qualité et des niveaux de vie plus élevés pour la classe moyenne. Les investissements annoncés aujourd'hui constituent des exemples de cette vision en action.

« Le nouveau Agri-Food Innovation Centre jouera un rôle clé dans l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'industrie des aliments de la Saskatchewan sur les marchés nationaux et internationaux. Le gouvernement du Canada est heureux de voir ce plan porter ses fruits et de continuer à soutenir cette industrie par des investissements dans la recherche-développement sur les protéines végétales. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Avec le soutien du gouvernement du Canada, l'Agri-Food Innovation Centre positionnera encore mieux notre industrie à titre de leader en matière d'innovation et de technologie dans le secteur de la transformation des aliments. Ces nouveaux investissements annoncés aujourd'hui, associés à l'expertise en recherche-développement appliquée du Food Centre, ouvriront la voie à de nouveaux concepts alimentaires dans un marché en évolution. »

- Dan Prefontaine, président, Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc.

L'Agri-Food Innovation Centre a bénéficié d'investissements fédéraux de plus de 4 millions de dollars dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest et de 9 millions de dollars dans le cadre de Cultivons l'avenir 2, initiative conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. L'ouverture d'aujourd'hui marque une étape importante dans le développement des services offerts par le Food Centre aux transformateurs d'aliments des Prairies.

La nouvelle installation abrite des laboratoires de développement et d'analyse de produits alimentaires, un local d'innovation pour l'essai à l'échelle pilote et le prototypage de nouvelles technologies ainsi que des locaux polyvalents accrédités mis à la disposition des PME pour les appuyer dans la commercialisation de nouveaux produits sur les marchés d'exportation.

