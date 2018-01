Prix Relève scientifique - Lancement de l'appel de candidatures du prix Relève scientifique 2018







QUÉBEC, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance l'appel de candidatures du prix Relève scientifique 2018. Jusqu'au 25 mars prochain, les chercheurs en début de carrière qui se distinguent par l'excellence de leurs travaux et qui démontrent des aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables avec le milieu de la recherche sont invités à proposer leur candidature. Le prix Relève scientifique sera décerné lors de la remise des Prix du Québec à l'automne 2018.

Sélectionnée par un jury, la personne lauréate recevra une bourse de 5 000 $ non imposable et un certificat de reconnaissance signé par le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade. De plus, deux finalistes recevront chacun une bourse de 2 000 $ non imposable.

« Le gouvernement du Québec tient non seulement à reconnaître l'excellence et l'expérience des chercheurs québécois, mais aussi à encourager ceux qui sont en début de carrière. Le prix Relève scientifique vient donc souligner l'importance pour le Québec des réalisations de cette relève dynamique et rigoureuse, dont la détermination et la contribution à notre société méritent toute notre reconnaissance.?»

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Le prix Relève scientifique s'inscrit dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022, ayant comme objectif, entre autres, de développer les talents, les compétences et la relève.

Créés en 1977, les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée annuellement par le gouvernement du Québec en culture et en science. Ils constituent la manifestation concrète de la gratitude du Québec à l'égard de l'oeuvre de femmes et d'hommes d'exception.

