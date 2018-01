Ivanhoé Cambridge lance un important projet de redéveloppement au Centre Eaton de Montréal







L'investissement d'environ 200 M$ est une nouvelle étape du plan d'Ivanhoé Cambridge d'investir plus de 1 G$ au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 25 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge annonce aujourd'hui un projet de redéveloppement de grande envergure au Centre Eaton de Montréal. L'investissement de 200 M$ visera à rehausser l'expérience de magasinage du centre le plus achalandé au Québec, situé sur la rue Sainte-Catherine, l'une des artères commerciales les plus réputées en Amérique du Nord.

« La force de la rue Sainte-Catherine, c'est sa capacité à se réinventer continuellement », a déclaré Claude Sirois, président, Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge. « Notre clientèle très exigeante souhaite un projet novateur, durable et qui se distingue par son urbanité. Grâce à nos interventions physiques et à la collaboration avec nos détaillants et des marques actuels et futurs, nous avons l'ambition de redéfinir l'expérience de magasinage en milieu urbain au centre-ville. »

Deux adresses, une seule destination de magasinage

Une page d'histoire est tournée : Ivanhoé Cambridge redonnera au Complexe son nom d'origine en fusionnant les deux centres sous une seule et même marque, le Centre Eaton de Montréal. Les deux centres commerciaux accueillent actuellement plus de 30 millions de visiteurs par année.

Une offre commerciale réinventée et des espaces reconfigurés

Une fois le projet complété, l'unification des deux centres créera un environnement commercial pleinement intégré et entièrement redéfini. En plus de sa localisation stratégique et de sa notoriété dominante au centre-ville de Montréal, le centre offrira un environnement commercial de calibre supérieur mettant de l'avant les toutes nouvelles tendances de commerce de détail, dont des halles gastronomiques.

Grâce à sa reconfiguration, le Centre Eaton de Montréal offrira de multiples opportunités locatives, incluant des unités de grande superficie. Ces espaces pourront bénéficier d'accès directs et d'une visibilité accrue depuis les quatre grandes artères : la rue Sainte-Catherine Ouest, l'avenue McGill College, le boulevard Robert-Bourassa et le boulevard De Maisonneuve Ouest.

Le centre commercial bénéficie déjà d'une connexion directe avec le Montréal souterrain, et bénéficiera à terme des travaux de rénovation de la rue Ste-Catherine Ouest, de la future station de train McGill du Réseau électrique métropolitain (REM) et de la densification du secteur en cours depuis quelques années.

Un nouveau jalon du projet Nouveau Centre

Le redéveloppement du Centre Eaton de Montréal est un nouveau jalon du Projet Nouveau Centre, le plan d'Ivanhoé Cambridge d'investir 1 G$ au centre-ville de Montréal. Avec Place Ville Marie au coeur de la stratégie, le Projet Nouveau Centre vise à investir dans les propriétés phares d'Ivanhoé Cambridge au centre- ville et à rehausser l'expérience urbaine au coeur du centre-ville. L'ensemble des piliers du Projet Nouveau-Centre sont désormais en cours de réalisation :

Fairmont Le Reine Elizabeth (réouverture en juillet 2017)

(réouverture en juillet 2017) Maison Manuvie (inauguration le 27 novembre 2017)

Place Ville Marie (réalisation de 2018 à 2019)

(réalisation de 2018 à 2019) Centre Eaton de Montréal (en cours de réalisation jusqu'en 2020).

Note aux rédacteurs-trices et éditeurs-trices:

Des esquisses architecturales du projet peuvent être téléchargées ici.

À propos de Projet Nouveau Centre

Projet Nouveau Centre est une initiative d'Ivanhoé Cambridge pour revitaliser le centre-ville de Montréal. Sa mission est de rehausser l'expérience urbaine au coeur du centre-ville (d'ici 2020). Ce plan d'investissement de 1G$ viendra dynamiser la vie des occupants du secteur (résidents, commerçants, travailleurs et visiteurs) afin de redonner au centre-ville une place privilégiée au coeur de la vie montréalaise.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés respectifs.

Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 11:30 et diffusé par :