Envista Forensics annonce une entente définitive pour acquérir SAMAC Engineering

TORONTO et ATLANTA, 25 janvier 2018 /CNW/ - Robert Wedoff, président d'Envista Forensics (« Envista »), annonce aujourd'hui la signature d'une entente définitive pour acquérir SAMAC Engineering Ltd, l'un des principaux fournisseurs nationaux de services d'analyse de défaillance destinés à une clientèle des secteurs de l'assurance et du commerce ainsi que du domaine juridique. Avec cette annonce, Envista consolide sa position stratégique à titre du plus important fournisseur de services-conseils en criminalistique au Canada.

Fondée il y a plus de vingt-cinq ans, SAMAC, qui est établie à Calgary, en Alberta, dispose d'une équipe formée d'ingénieurs et de spécialistes expérimentés et accrédités qui a prêté main-forte à sa clientèle lors de milliers d'enquêtes de défaillance. Les imposantes capacités de la firme en matière de pertes, ainsi que ses équipes multidisciplinaires d'ingénierie et ses connaissances approfondies en métallurgie, ont toutes contribué à bâtir rapidement sa réputation au sein de l'industrie.

Le leadership de SAMAC jouera un rôle central tout au long de l'acquisition et de l'intégration, et aussi lorsque l'organisme combiné résultant aura vu le jour.

« La croissance récente de nos activités canadiennes, qui s'est effectuée de façon naturelle, mais également de façon stratégique à la suite d'acquisitions de savoir-faire et d'expertise clés, est l'une des nombreuses réussites d'Envista au fil des dernières années », souligne Robert Wedoff, président.

Il ajoute : « L'excellente réputation de l'équipe de SAMAC en sol canadien améliorera sans aucun doute la capacité de notre équipe conjuguée à offrir un service et une certitude sans précédent à notre clientèle du Canada et du monde entier. »

Ron Koerth, vice-président directeur des activités canadiennes relatives aux services-conseils en criminalistique d'Envista, déclare : « Il y a de nombreuses années que j'admire l'équipe de SAMAC. L'excellente réputation de cette entreprise au sein du marché canadien est directement attribuable aux leaders, aux experts et aux employés exceptionnels qui forment SAMAC, et nous sommes ravis d'accueillir cette merveilleuse équipe dans la famille Envista. »

« Au nom de SAMAC, je suis très heureux d'intégrer la famille Envista. Depuis la fondation de notre entreprise en 1992, notre équipe a toujours travaillé pour offrir le plus haut degré d'expertise et de service à nos clients », raconte Steve MacInnis, propriétaire et directeur de SAMAC.

Il poursuit : « Le plus grand atout de SAMAC est très certainement ses ressources humaines, et l'une de mes plus grandes récompenses a été de fournir à nos employés un milieu qui leur permet de se développer au même titre que la société. À mesure que nous avons découvert Envista et sa philosophie centrée sur les gens, il est devenu évident que cette entreprise est non seulement dynamique et florissante, mais qu'elle offre aussi un excellent milieu de travail et accorde la même importance que nous à la qualité du service. Ensemble, nous sommes un fournisseur de calibre mondial qui porte son expertise et ses services combinés à un niveau encore plus élevé. »

À propos d'Envista Forensics

Envista est un chef de file mondial en matière de solutions de récupération et d'ingénierie pour la criminalistique qui fournit des analyses de défaillance, mène des enquêtes à la suite d'incendies et d'explosions, effectue la criminalistique numérique et la reconstitution d'accidents, offre des services de consultation concernant les bâtiments, travaille en ingénierie géotechnique et en évaluation des dommages, et propose des services de restauration d'équipements après des catastrophes de toutes sortes.

Envista est au service du domaine de l'assurance, du secteur juridique et de l'industrie de la gestion du risque depuis plus de 30 ans. Les experts d'Envista voyagent partout sur la planète depuis plus de 30 bureaux répartis en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique et en Australie.

