Annonce de la première mondiale d'une comédie musicale - Scott Sanders Productions présente TOOTSIE







Avec SANTINO FONTANA, nominé pour un Tony Award, dans le rôle de Michael Dorsey (... et de Dorothy Michaels)

À Broadway au printemps 2019

Et en avant-première au Cadillac Palace Theatre de Chicago du 11 septembre au 14 octobre

Paroles et musique : DAVID YAZBEK, scénario : ROBERT HORN, chorégraphie : DENIS JONES, mise en scène : SCOTT ELLIS

NEW YORK, 25 Janvier 2018 /PRNEWSWIRE/ -- Scott Sanders Productions a annoncé aujourd'hui que la nouvelle comédie musicale TOOTSIE se jouera en avant-première cet automne au Cadillac Palace Theatre de Chicago (151 West Randolph Street, Chicago, IL) du 11 septembre au 14 octobre avant son arrivée pour une première mondiale sur Broadway. TOOTSIE est programmée à Broadway pour le printemps 2019.

Au casting de TOOTSIE figurera SANTINO FONTANA, nominé pour un Tony Award, dans le rôle du comédien en difficulté, Michael Dorsey. Santino Fontana est bien connu des téléspectateurs pour son rôle de Greg dans la série « Crazy Ex-Girlfriend ». Parmi ses nombreuses apparitions à Broadway, on peut citer l'interprétation qui lui a valu une nomination pour un Tony Award dans le Cendrillon de Rodgers & Hammerstein, ou encore ses rôles dans Billy Elliot, Sunday in the Park with George, et Brighton Beach Memoirs.

TOOTSIE se caractérise par une partition originale de David Yazbek (The Band's Visit, The Full Monty, Dirty Rotten Scoundrels), un scénario de Robert Horn (13, Dame Edna, Back with a Vengeance), une chorégraphie de Denis Jones, nominé pour un Tony Award (Holiday Inn, Honeymoon in Vegas), et la direction musicale d'Andrea Grody (The Band's Visit). TOOTSIE sera dirigée par Scott Ellis, nommé sept fois pour un Tony Award et lauréat d'un Laurence Olivier Award (She Loves Me, On the Twentieth Century).

L'équipe scénographique de TOOTSIE, primée aux Tony Awards, comprend le scénographe David Rockwell, le créateur de costumes William Ivey Long, le concepteur lumière Donald Holder et le concepteur sonore Brian Ronan.

TOOTSIE raconte l'histoire d'un comédien talentueux, bien que difficile, qui a du mal à trouver du travail jusqu'à ce qu'une ruse audacieuse et désespérée lui permette de décrocher le rôle de sa vie.

Des membres supplémentaires du casting et de l'équipe créative seront annoncés à une date ultérieure.

TOOTSIE s'inspire de l'histoire de Don McGuire et Larry Gelbart et du film de Columbia Pictures.

Pour plus d'informations, visitez le site : TootsieMusical.com.

CONTACT : Polk & Co. : Matt Polk, Tom D'Ambrosio, Kelly Stotmeister, Lauren Murphy (Lauren@polkandco.com)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632457/Tootsie_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 janvier 2018 à 02:00 et diffusé par :