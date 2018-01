QuEST Global dans le cercle des gagnants du rapport « Aerospace Engineering Services Blueprint » d'HfS







QuEST Global, un fournisseur mondial non diversifié de solutions et services d'ingénierie, a annoncé qu'il figurait parmi le cercle des gagnants du premier rapport sur les services d'ingénierie aérospatiale (Aerospace Engineering Services Blueprint). Le rapport publié par HfS Research, un important cabinet d'analyse, fournit une vue d'ensemble du marché et une évaluation des principaux fournisseurs de services sur le marché des services d'ingénierie dans les domaines de l'aéronautique et de la défense.

Il évalue les fournisseurs de services en fonction de leur expertise en matière de développement de nouveaux produits, de fabrication de produits, de tests et certifications de support, de services d'entretien, de réparation et de révision/après-vente et d'implémentation logicielle dans les aérostructures, les moteurs aéronautiques, les systèmes aéronautiques, l'avionique et l'aménagement intérieur. Les fournisseurs de services ont été évalués en fonction des retours de leurs clients, de leur innovation, de leur exécution et de leurs parts de marché. Le rapport a salué l'expertise de QuEST Global en matière de fourniture de solutions innovantes pour les moteurs aéronautiques et les structures aérodynamiques, sa capacité dans le secteur de la défense, sa présence en Inde, sa gestion des comptes et sa distribution géographique.

Au sujet de cet accomplissement, Raman Subramanian, vice-président principal et directeur du développement de nouvelles activités chez QuEST Global, a déclaré : « Cette reconnaissance du travail de QuEST Global intervient à un moment où l'industrie aérospatiale et de la défense subit un énorme changement influencé par les technologies numériques. Elle témoigne de notre engagement à fournir des solutions d'ingénierie innovantes à nos clients du secteur aérospatial et de la défense grâce à notre modèle de prestation local-mondial unique. Nous nous engageons à générer des résultats générateurs de transformation pour nos clients à l'ère numérique. »

« QuEST Global fait partie du cercle des gagnants de notre premier rapport sur les services d'ingénierie aérospatiale en raison de ses capacités éprouvées dans le domaine des moteurs aéronautiques et des aérostructures tout au long de la chaîne de valeur des services d'ingénierie », a déclaré Pareekh Jain, vice-président principal d'HfS Research. « Les compétences solides de QuEST Global dans son domaine d'activité, son engagement profond envers ses clients et sa liste de clients de renom lui ont donné un avantage sur les autres sociétés. »

À propos de QuEST Global :

QuEST Global est un fournisseur mondial de solutions d'ingénierie ciblées qui a fait ses preuves en matière de développement et de production de produits d'ingénierie pour les entreprises de haute technologie. En tant que pionnier des services d'ingénierie mondiaux, QuEST est un partenaire fiable, stratégique et à long terme pour de nombreuses sociétés figurant sur la liste des Fortune 500 dans les secteurs des moteurs aéronautiques, des transports, de l'aéronautique et de la défense, du pétrole et du gaz, de l'énergie, des dispositifs médicaux et d'autres industries de haute technologie. La société propose des solutions mécaniques, électriques, électroniques, embarquées, d'ingénierie logicielle, d'ingénierie analytique, d'ingénierie de production et de transformation de la chaîne logistique couvrant un cycle de vie complet.

