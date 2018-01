Contact client : offrir un service de calibre mondial à travers une relation client intelligente comportant une dimension humaine







Il n'a jamais été aussi essentiel d'offrir des services de premier ordre, à l'heure où les entreprises ne cessent d'être bouleversées par de nouvelles technologies et une concurrence impitoyable.

Du 12 au 15 mars 2018, l'événement européen phare de la plus grande série d'événements internationaux consacrés au contact client, Customer Contact Week (CCW) Europe, fait son retour au Royaume-Uni, après que l'édition de 2017 a connu un énorme succès. Cette année, l'événement réunira des experts du contact client, des perturbateurs de données et des cadres dirigeants pour combler ce que nous croyons être un fossé sur le marché en offrant des études de cas réels provenant des plus grands noms du secteur.

Plus de 60 experts du secteur nous feront part de leur expérience du contact client et de la façon dont celui-ci a transformé leurs entreprises. Tandis que 24 groupes de discussion interactifs seront organisés au cours de l'événement, les participants auront également la possibilité d'écouter des leaders d'opinion de grandes organisations telles que Mimecast, Vodafone, Estée Lauder, Thomson Reuteurs, Missguided, Argos, Concur et bien d'autres s'exprimer dans le cadre de sessions qui devraient inciter à la réflexion.

Oxford City Council et Cambridge University Press, participants de l'édition de 2017, ont déclaré respectivement : « nous cherchons à faire progresser notre prestation de service client d'un cran, et les connaissances acquises au cours de cet événement sont inestimables pour nous aider à nous centrer davantage sur la clientèle », et « excellent aperçu de ce que d'autres industries font pour faire face aux rapides avancées du service client ».

Principales sessions du Customer Contact Week (CCW) Europe 2018 :

Mark Beaumont - athlète, aventurier, entrepreneur ; habitué des conditions extrêmes, Mark nous parlera de son tour du monde en vélo en 78 jours, en mettant particulièrement l'accent sur l'aspect « un homme en mission » et en expliquant comment fédérer une équipe autour de soi pour repousser de nouvelles frontières, à la fois physiques et psychologiques.

Onno Hoffmann - vice-président du service client de Deutsche Telekom. Onno se focalisera sur ce que Deutsche a fait pour tenir la promesse de l'IA et du service client social, et parlera également de la transformation numérique de Deutsche Telekom pour réconcilier ce que certains considèrent comme le pôle Sud et le pôle Nord du service client : l'empathie et l'intelligence artificielle.

Les expertes Jane McCall , directrice générale de la transformation et du changement et Claire Carroll , responsable des services aux membres et à la clientèle de The Co-operative Group vous raconteront l'histoire poignante récompensée de nombreux prix d'une entreprise, COOP, qui s'est remise d'une perte de 2,5 milliards de livres en s'efforçant de rétablir la relation avec ses clients.

Cathy Gu, directrice principale de la conférence de CCW Europe, a déclaré : « L'établissement de partenariats avec des entreprises pour offrir de nouvelles perspectives et un service de calibre mondial est une étape importante pour que le contact client devienne plus stratégique en matière de transformation axée sur la clientèle. À l'ère du numérique, apporter une dimension humaine à vos clients comme à vos employés sera la recette gagnante. C'est au CCW 2018 que ces stratégies clés sont partagées et que l'avenir est façonné. J'ai hâte de vous retrouver à Glasgow en mars ! »

La conférence Customer Contact Week Europe fait partie de la série d'événements internationaux Customer Contact Week, la plus grande série d'événements au monde entièrement consacrée au service client, à l'expérience client et aux dirigeants des centres de contact. Les participants de cette année pourront s'attendre à encore plus d'intervenants inspirants, plus de contenu éducatif, plus de réseautage communautaire et la même expérience inoubliable!

