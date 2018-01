Hainan Airlines lancera une liaison sans escale Madrid-Shenzhen en mars







PÉKIN, 25 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines lancera officiellement un vol sans escale entre Madrid et Shenzhen le 22 mars 2018. La liaison sera assurée par un Boeing 787 Dreamliner avec deux vols aller-retour par semaine, le lundi et le vendredi. Il s'agira du premier vol direct d'Hainan Airlines entre la Chine et l'Espagne.

Shenzhen se trouve en Chine méridionale, près de Hong de Kong. La côte pittoresque de Shenzhen, son climat agréable et ses nombreux parcs d'attractions ont transformé la ville en une destination de voyage attractive. Plaque tournante de l'économie en Chine méridionale, Shenzhen est en tête dans plusieurs secteurs, notamment l'informatique, la finance et les nouvelles technologies. Cette ville splendide a attiré l'attention du monde entier grâce à son taux de croissance exceptionnel.

Une fois arrivés à Shenzhen, les voyageurs pourront s'envoler vers d'autres villes chinoises comme Pékin, Shanghai et Xi'an grâce aux vols intérieurs d'Hainan Airlines. Hainan Airlines a récemment lancé trois liaisons internationales sans escale : Shenzhen-Auckland, Shenzhen-Brisbane et Shenzhen-Cairns, offrant une nouvelle option de qualité pour les voyageurs espagnols en route vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Hainan Airlines a été nommée compagnie aérienne cinq étoiles SKYTRAX pour la septième année consécutive et a figuré dans le top 10 SKYTRAX des transporteurs en 2017, devenant la première compagnie aérienne de Chine continentale à recevoir cet honneur. La compagnie aérienne détient également l'un des meilleurs bilans de sécurité au monde, n'ayant pas connu un seul accident grave en 25 ans d'existence. Les voyageurs peuvent réserver leur vol Madrid-Shenzhen sur le site web officiel de la compagnie aérienne : www.hainanairlines.com.

Calendrier des vols Shenzhen-Madrid d'Hainan Airlines (heures locales) :

Vol N° du vol Heure de dép. Heure d'arr. Calendrier Avion Shenzhen-Madrid HU7983 14 h 35 21 h 50 Jeudi et samedi B787 Madrid-Shenzhen HU7984 0 h 19 h 55 Lundi et vendredi B787 (Remarque : le calendrier ci-dessus est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible de varier en fonction de l'heure d'hiver et d'été pour certaines destinations. Veuillez vérifier les horaires de départ et d'arrivée exacts pour les jours où vous souhaitez voyager lorsque vous achetez votre billet.)



Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 20:07 et diffusé par :