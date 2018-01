Microsoft Accelerator Beijing anticipe l'avenir, en regroupant les besoins du secteur et en promouvant les applications pour le secteur







PÉKIN, 25 janvier 2018 /PRNewswire/ -- La journée de démonstration Cohort 10 de Microsoft Accelerator Beijing a été organisée avec succès à Pékin le 24 janvier 2018.

Microsoft Accelerator accélère le succès des sociétés professionnelles B2B innovantes, en fournissant un accès sans précédent aux meilleurs partenaires et clients de Microsoft, à des relations commerciales puissantes, et à des connaissances techniques. Les sociétés de l'accélérateur rejoignent le solide réseau mondial des anciens de Microsoft Accelerator.

Microsoft Accelerator est un programme mondial qui aide les startups à croître, grâce à des relations commerciales puissantes et à des connaissances techniques. À travers le monde, Microsoft Accelerator a aidé 764 startups, dont 83 % ont reçu avec succès des investissements autour du globe, pour une valeur de plus de 3,6 milliards $.

En Chine, Microsoft Accelerator adhère à l'idée de « Regroupement des besoins du secteur et de promotion des applications pour le secteur », en favorisant l'application de technologies de pointe, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, les mégadonnées, la blockchain, l'IoT, la réalité mixte, et l'informatique en nuage, au sein des secteurs de la vente au détail, de la fabrication, de la construction, de la finance, de la santé, de l'éducation ou de l'agriculture.

Microsoft Accelerator Beijing a établi un écosystème innovant focalisé autour de Microsoft, permettant à toutes les personnes et toutes les organisations à travers le monde d'accomplir davantage. Microsoft Accelerator s'engage à devenir une « plateforme pour les technologies Microsoft et les startups », en connectant les startups avec le gouvernement, les entreprises, les investisseurs, les médias et d'autres ressources.

Au cours du processus d'accélération Cohort 10, Microsoft Accelerator Beijing a fourni des ressources de diverses manières. Au moyen du rapprochement de clientèle, Microsoft Accelerator Beijing a coopéré avec les équipes de vente et d'ELI de Microsoft pour organiser en moyenne deux sessions quotidiennes dédiées à l'engagement de la clientèle dans 14 secteurs, aux côtés de plus de 50 entreprises clientes.

S'agissant du marché des capitaux, Microsoft Accelerator a fourni plus de 75 rapprochements de capital-risque de haute qualité en ligne et hors ligne. 14 sociétés ont obtenu avec succès une nouvelle ronde d'investissement, pour un total de 893 millions RMB, et une estimation totale de valeur de 7,687 milliards RMB. En seulement quatre mois et demi de processus d'accélération, les startups de la Cohort 10 ont chacune augmenté leur valorisation d'1,34 fois en moyenne.

Jusqu'en janvier 2018, 200 startups innovantes en Chine ont rejoint Microsoft Accelerator. Les 200 anciennes startups sont évaluées à plus de 85,487 milliards RMB, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 400 %, 4 d'entre elles étant entrées en bourse, et 14 ayant fusionné ou été acquises. Pendant 5 années consécutives, Microsoft Accelerator a reçu le prix de « Meilleur incubateur chinois pour les startups », et les produits et services des anciennes sociétés couvrent plus de 10 millions d'entreprises clientes et 700 millions d'utilisateurs particuliers en Chine.

