CT REIT annonce l'offre de 200 M$ à 3,865 % pour des obligations non garanties prioritaires de série F à verser le 7 décembre 2027







/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 24 janv. 2018 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre, par agence, un total de 200 millions de dollars en capital en obligations non garanties prioritaires de série F avec un terme de 9,8 ans et un bon de 3,865 % par année (les « obligations »). Les obligations sont offertes (l'« offre d'obligations ») en vertu du prospectus préalable de base simplifié de CT REIT daté du 5 avril 2017. Les modalités de l'offre d'obligations seront décrites dans un supplément de prospectus, daté du 24 janvier 2018, qui devra être rempli avec la commission des valeurs mobilières du Canada dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. La fermeture de l'offre d'obligations est prévue le 7 février 2018 ou près de cette date.

Il est prévu que les obligations seront classées « BBB+ » par S&P Global Ratings agissant par l'intermédiaire des Services de Standard & Poor's Ratings (Canada), une unité commerciale de S&P Global Canada Corp. et « BBB (élevé) » par DBRS Limited. Les obligations seront des obligations non garanties prioritaires directes de CT REIT.

CT REIT a l'intention d'utiliser les gains de l'offre d'obligations afin de payer certains montants impayés de ses installations de crédit, et afin de conserver le solde des gains pour des fins d'affaires générales.

L'offre d'obligations est dirigée par les Valeurs Mobilières TD et par la Banque Scotia. L'offre d'obligations n'a pas été enregistrée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières aux États-Unis de 1933, telle que modifiée, et ne peut être vendue ou offerte aux États-Unis sans enregistrement ou avec une exemption applicable des exigences en matière d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constituera pas une offre pour vendre ou solliciter une offre d'acheter ni ne doit avoir aucune vente d'obligations dans tout territoire dans lequel cette offre, la sollicitation ou la vente pourraient être illégales.

